NASA：海王星的两颗卫星正以独特方式“跳舞”

IT之家11月18日消息 据外媒BGR报道，海王星有超过12颗卫星，而这些卫星如何避免彼此碰撞则是一个十分值得推敲的点，不过NASA在一篇文章中为人们展示了这样一种关系。海王星卫星Naiad和Thalassa在非常相似的轨道附近旅行，仅相距约1150英里。从行星角度讲，这是相当近的距离，那么为什么两颗卫星彼此不会造成麻烦？答案是它们以“跳舞”的方式避免彼此碰撞。





虽然两颗卫星的轨道相对较近，但它们的不同轨道使彼此相距超过约2200英里。那是因为以更快的速度运行的Naiad被锁定为一种波动的运动以确保两颗卫星永远不会“撞星”。无论两颗卫星完成其宿主行星轨道的次数多少，这种模式都保持不变，而Thalassa依旧在其轨道上平稳运行，Naiad的轨道呈锯齿形且在其在姊妹卫星的轨道上方或下方运行。

“我们将这种重复模式称为共振，”NASA喷气推进实验室的MarinaBrozović表示，同时据发现这一现象的科学家表示：“行星、卫星和小行星可以遵循许多不同类型的‘舞蹈’，不过我们从未见过这种线路。”。

这种独特运动线路的确切来源尚不清楚，但研究人员有一些猜测有可能是Naiad很久以前就与海王星的另一颗卫星发生了碰撞并使它偏离了先前的路线而进入了倾斜的轨道。