部分用户反馈Windows 10补丁KB4524570无法安装，附上解决方法

IT之家11月18日消息 如果你在安装Windows 10累积更新过程中遇到问题，那么你可能并不是个例。在过去的几个月中，一些用户在论坛上报告说Windows 10更新（包括重要的Patch Tuesday版本）和可选更新无法安装。

Windows 10 KB4524570是最新的星期二补丁更新，也可能无法在2019 Windows 10更新五月版和2019 Windows 10更新十一月版的PC设备上安装。用户在微软社区论坛上报告说，他们目前无法安装此修补程序，并看到了错误代码，例如0x80073701和0x8009001d。

值得注意的是，微软曾确认2019年5月更新的Windows 10安装错误，并且据报道该公司开发了修复程序。根据支持文档，微软在11月12日解决了安装问题，但某些用户可能仍会遇到问题。

微软指出：“这个问题已经为大多数用户解决。”对于仍然存在问题的用户，微软几天前发布了变通办法指南，并且提供了以下建议：

打开“开始”菜单或“搜索”，然后键入“cmd”以打开命令提示符。

以管理员身份运行命令提示符。

在“命令提示符”窗口中，复制并粘贴以下命令：

dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup

等待几分钟，然后重新启动系统

再次检查更新。

目前尚不清楚这些问题是否正在影响更多用户，但是该问题被标记为已解决，并且微软可能无法修复该问题。

如果你仍然遇到此类问题，最好重新安装Windows 10或等到部署适当的修复程序后再这样操作。