全国首例网络个人大病求助案宣判：男子隐瞒财产、挪用筹款被判全额返还

IT之家11月18日消息 据新京报我们的视频消息，11月6日，全国首例因网络个人大病求助引发的纠纷一审宣判。北京市朝阳区人民法院一审认定筹款发起人莫先生隐瞒名下财产和其他社会救助，并将筹集款项挪作他用，构成违约，判令莫先生全额向北京水滴互保科技有限公司（水滴筹）返还筹款153136元并支付相应利息。

据了解，莫先生与许女士的儿子出生后患上一种名为威斯科特-奥尔德里奇综合征的重病；2018年4月，莫先生利用水滴筹进行网络筹款，筹得款项15.3万元。儿子去世后，许女士向水滴筹公司举报称，水滴筹筹来的钱基本没用；2018年9月，水滴筹公司提起诉讼，要求莫先生全额返还筹集款，并按照同期银行贷款利率支付利息。

法院经审理查明，莫先生给孩子治病先后累计产生医疗费费用35.5万余元，其中医保报销后个人支付为17.7万余元。莫先生在水滴筹筹款前通过其他社会救助渠道获得救助款，但莫先生在筹款时并未披露相关情况，还隐瞒了名下车辆等财产信息，也未提供妻子许女士名下财产信息，他称水滴筹款项用于偿还儿子治疗所欠债务。

法院认定莫先生隐瞒名下财产和其他社会救助，违反约定将筹集款挪作他用，构成违约，一审判令莫先生全额返还筹款153136元，并支付相关利息。