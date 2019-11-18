金山办公葛珂公开信：要坚持程序员文化

IT之家11月18日消息 11月18日，金山办公成功在科创板挂牌上市，发行价45.86元，开盘价140元，相比发行价上涨205.3%。

金山办公董事长兼首席执行官葛珂发布公开信称，技术立业帮助金山办公把握住了属于自己的、为数不多的机会。WPS始终坚持在做一件事：搞技术，把产品做好，坚持程序员文化，坚持技术立业。

葛珂称，三十一年，放在中国现代化企业历史看，足够长，周遭世界和产业环境都快速变化更迭，但我们依然专注于办公这条赛道；三十一年，放在中国乃至全球商业机构发展历史看，非常短，技术立业帮助我们成功把握住了真正属于我们的、为数不多的几个机会。

根据公开信中数据，截止目前，凭借WPS Office办公软件、金山文档等办公软件产品和服务，为全世界3.3亿用户提供办公服务，每天有超过5亿个文件在WPS平台上被创建、编辑和分享。目前，WPS office覆盖全球220多个国家和地区，在海外市场拥有8000万月活跃用户。

以下为葛珂公开信全文：

坚持技术立业，开启WPS的新时代

您好！感谢您对金山办公的长期关注和支持。

此刻您正在阅读的这份文件，来自一个已过而立之年、依旧对未来充满激情和渴望的团队。在即将登陆上海科创板之际，非常高兴能有机会与您分享金山办公的使命愿景、团队初心和商业布局——关于金山办公是谁，它从哪里来，将往哪里去。

金山办公的愿景：用科技让工作和生活更轻松更愉悦

作为一家源自中国的科技公司，从最早期提供与办公相关的软件产品，到如今立足云和人工智能，打造可以满足各类型办公用户海量办公场景需求的互联网办公服务平台，金山办公始终致力于把最简单高效的办公体验和服务带给每个人、每个家庭、每个组织，帮助个人用户更轻松快乐地创作和生活，帮助企业和组织更高效地运行与发展。

截止目前，凭借WPS Office办公软件、金山文档、稻壳儿、金山词霸等办公软件产品和服务，我们为全世界3.3亿用户提供办公服务，每天有超过5亿个文件在WPS平台上被创建、编辑和分享。WPS office覆盖全球220多个国家和地区，在海外市场拥有8000万月活跃用户。

在组织级市场，我们为包括党政机关、金融、能源、航空、医疗、教育等众多行业提供定制化的办公产品和服务，业务覆盖中国30多个省市自治区政府、400多个市县级政府；我们同时服务世界500强中57.5%的中国企业，服务85.41%的央企以及91.7%的全国性股份制商业银行。通过聚焦办公数字化和智能化，为推动国家信息化发展和经济转型贡献力量。

简而言之，我们希望不论个人还是组织，都可以借助WPS实现“简单创作不简单”，借助科技让人们的工作和生活更轻松、更愉悦。

金山办公的初心：永远坚持“技术立业”

这是一个很多人耳熟能详的故事。

1988年，在深圳南山一间偏远小房间里，年仅24岁的求伯君带着一台386电脑，在没有任何编码工具支持的情况下完全靠自己的大脑逻辑，夜以继日地敲着代码。最终历时1年零4个月，在敲完了12万2千行代码后，WPS1.0横空出世，由此正式开启了计算机中文办公时代。

2004年，在WPS发展最低潮时，金山的掌舵者雷军告诉大家：如果我们确实看不清楚外部环境，也看不清前路，那么至少有一点，我们就专心做一款让用户感动的好产品。

事实上，初始创始人和掌舵者们所带给WPS的，除了技术创新示范效应和早期商业成功外，更为关键的是用技术和代码解决用户问题的发展思维和企业性格——技术立业被注进WPS血液和基因之中。此后，在一代代的传承中，虽然遭遇了中国版权环境的限制，遭遇了来自跨国巨头的强大挑战，遭遇了作为民族软件公司在资本、人才等多个维度的艰难处境，但WPS始终坚持在做一件事：搞技术，把产品做好，坚持程序员文化，坚持技术立业。

如果将企业比作一个人，那么WPS非常像一个不善言辞的理工男，我们更擅长用代码表达感情，更习惯用技术优化体验，更喜欢用产品取悦用户。三十一年坚持技术立业，不但塑造了WPS的业务形态和商业模式，也在很大程度上决定了WPS的发展路径和战略取舍。

三十一年，放在中国现代化企业历史看，足够长，周遭世界和产业环境都快速变化更迭，但我们依然专注于办公这条赛道；三十一年，放在中国乃至全球商业机构发展历史看，非常短，技术立业帮助我们成功把握住了真正属于我们的、为数不多的几个机会——在我们起步时，帮助我们一鸣惊人；在我们迷失时，带领我们重回主流市场；在我们率先看清方向时，引导我们实现弯道超车；在我们足够强壮时，使我们得以有机会引领并改变全球办公服务产业规则。

金山办公的未来：立足科创板，开启WPS的新时代

当前，中国经济依然在高速成长，中国独特的产业发展环境和互联网土壤，培育了一大批具备核心竞争力和中国特色模式的高科技企业。伴随5G时代的到来，伴随大数据、云和人工智能产业浪潮的推动，一个属于中国高新技术行业的全新时代，正在加速来临。

2018年，金山办公举办“未来办公”大会，正式公布以“云、多屏、内容、AI”为核心的战略布局，将办公从传统的以产品和功能为主导形态，升级到“全终端+云服务，覆盖所有需求场景”的新型智能化办公形态，这一极具中国特色的办公服务模式，正在全世界范围内引领下一代办公软件产业发展。

当前，上海科创板设立，全新的注册制模式和专注服务科技创新企业的定位，不但吹响了智能时代中国高科技产业高速前进的号角，也让WPS看到了中国技术和中国模式走向世界的历史性机遇。作为一家符合国家战略、突破关键核心技术，并且多个产品被市场广泛认可的科技创新公司，WPS期待借助科创板舞台，开启中国高新技术企业的新篇章，开启一个属于我们的全新时代。

“志存高远，脚踏实地。”下一个三十年，金山办公将依旧保持激情和年轻的心，始终以用户需求为导向，始终坚持技术立业，不虚度这美好的年华，不辜负这伟大的时代。

金山办公董事长兼CEO葛珂