紫光国芯将展示DDR4内存：16GB单条，频率达2666MHz

IT之家11月18日消息 11月27日，集邦咨询旗下DRAMeXchange将主办“2020存储产业趋势峰会”，届时紫光国芯将会展示全系列的闪存、内存产品。现在，DRAMeXchange提前曝光了紫光国芯将要展示的DDR4内存产品。

紫光国芯笔记本内存条：

紫光国芯笔记本内存条为4GB容量，频率达到了DDR4 2666。

紫光家用台式机内存条：

紫光家用台式机内存条为8GB容量，频率达到了DDR4 2666。

紫光服务器内存条：

紫光服务器内存条为16GB容量，频率为DDR4 2666。

据悉，西安紫光国芯半导体有限公司前身为西安华芯半导体有限公司，是由原奇梦达科技（西安）有限公司2009年5月改制重建的基础上发展起来的。公司2003年作为德国英飞凌科技存储器事业部在西安成立，在2006年，伴随着存储器事业部从英飞凌科技全球拆分上市成为奇梦达科技，奇梦达科技（西安）有限公司也随之成立并开始作为一家独立的公司运营。2009年，浪潮集团收购原德国奇梦达科技（西安）有限公司进行改制重建并更名为西安华芯半导体有限公司。2015年，紫光集团旗下紫光国芯微电子股份有限公司收购西安华芯半导体有限公司并更名为西安紫光国芯半导体有限公司。