中国白帽黑客攻破Chrome、Edge、Safari浏览器

IT之家11月18日消息 11月16日至17日期间，23支来自国内外的安全战队展开了激烈对决，参加中国最大的黑客竞赛天府杯。

今年针对谷歌、微软、苹果等巨头的最新产品进行破解，参赛的安全精英共同瓜分100万美元奖金池。在“天府杯”设定的挑战环境里，攻击所利用的漏洞必须是未知、未公开的漏洞，并且漏洞不能重复使用，这就意味着，攻击者的漏洞必须是货真价实的“0day漏洞“，否则将被判定挑战项目失败。除此以外，攻击者只有3次破解机会，每次挑战不能超过5分钟。

比赛的第一天是最繁忙的一天，星期六安排了32次黑客攻击。其中，有13个成功，有7个失败，有12个放弃。成功的攻击包括：（3次）Microsoft Edge（基于EdgeHTML引擎的旧版本，而不是新的Chromium版本）；（2次）Chrome；（1次）Safari；（1次）Office 365；（2次）Adobe PDF Reader；（3次）D-Link DIR-878路由器；（1次）qemu-kvm + Ubuntu。

第二天有7次成功攻击：(4) D-Link DIR-878；(2) Adobe PDF Reader；(1) VMWare Workstation。

据悉，360 Vulcan Team成功斩获2019“天府杯”冠军，摘得2019天府杯“最具价值产品破解”奖殊荣。“天府杯”为期两天的产品破解赛中，一共设置了13个目标项目，收获28个0day漏洞。“天府杯”中参赛团队使用的攻击代码都会直接提交给相关厂商，以帮助微软、苹果、VMware等巨头公司针对比赛中被攻破的产品尽快发布补丁修复安全漏洞。