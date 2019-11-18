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索尼新机路线图曝光：明年有4款旗舰，含6摄Xperia 0

2019-11-18 19:27:29来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月18日消息 尽管其智能手机销量持续下降，但索尼终于在今年对其Xperia系列手机进行了一些调整，其中最引人注目的是采用21:9长宽比显示屏的设计语言。

根据新的爆料，索尼正在加紧扩大其对旗舰产品的关注，来年将有4种新设备，而中端市场也将至少增加3款。据悉这四款旗舰产品都将搭载骁龙865芯片组，并支持5G网络，而一些中端产品有望搭载即将推出的骁龙735处理器，据传，骁龙735也将支持5G。

早在6月，就曝光了采用六摄像头设置的索尼新机的早期渲染和相机规格。根据新的爆料，该机将是2020年索尼的新旗舰机型，名为Xperia 0。据悉，该设备将支持5G，将配备带有可变F1.2 / 2.4镜头的48MP主传感器以及具有相同F1.2 / 2.4镜头的12 MP辅助传感器。其余的相机包括20MP F / 2.4传感器，16 MP F / 2.4传感器，8MP F / 2.4传感器和0.5MP ToF传感器，据悉该机可能会在IFA 2020发布。

最近还有传闻中的Xperia 3的爆料，该机被定位为索尼紧凑型Xperia系列的继任者，将采用21：9显示屏与骁龙865芯片组，搭配弧形后壳设计。新传闻称这款手机将支持5G网络、后置三摄和QHD分辨率。

Xperia 1是索尼2019年的第一款旗舰产品，明年索尼将推出其继任者Xperia 1.1，据悉这款手机的背面带有四摄像头，正面采用4K显示屏。Xperia 5的继任者Xperia 5.1预计也会在明年发布，预计该机是小屏版的Xperia 1.1，具有相同的四镜头，但采用QHD显示屏。Xperia 1.1和5.1预计将在MWC 2020左右发布。

至于索尼的中端产品线，有传言称Xperia 10的继任者将是Xperia 10.1，该机将具支持5G。另一方面，Xperia 10 Plus预计将更新为Xperia 9.1，并有望获得5G支持。

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关键词：索尼

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