工信部：1-10月电信业务收入10973亿元，同比增长0.2%

IT之家11月18日消息 据工业和信息化部官方消息，2019年1-10月通信业经济运行情况显示，电信业务收入累计完成10973亿元,同比增长0.2%,扭转了上半年和前三季度收入持平的状态，10月当月完成1059亿元，同比增长2.6%。

据了解2019年的1-10月，三家基础电信企业实现固定通信业务收入3483亿元，同比增长9.2%；实现移动通信业务收入7490亿元，同比下降3.5%，占电信业务收入的68.3%。

数据及互联网业务收入方面，1-10月，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入1794亿元，同比增长3.2%，在电信业务收入中占16.3%。完成移动数据及互联网业务收入5051亿元，同比增长1%。

移动电话用户规模小幅增长，4G用户占比稳步提高。截至10月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.99亿户，同比增长2.9%。其中，4G用户规模为12.69亿户，占移动电话用户的79.4%，占比较上年末提高5%。固定互联网宽带接入用户方面，截至10月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.52亿户，比上年末净增4469万户。

移动互联网流量方面，1-10月，移动互联网累计流量达999亿GB，同比增速降至83.6%；其中通过手机上网的流量达到995亿GB，占移动互联网总流量的99.6%。

移动电话通话量方面，1-10月，移动电话去话通话时长完成20034亿分钟，同比下降6.3%；固定电话主叫通话时长完成1009亿分钟，同比下降19.1%。

移动短信业务量和收入方面，1-10月，全国移动短信业务量同比增长40.8%，移动短信业务收入完成325亿元，同比增长2.4%。