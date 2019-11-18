3亿元大案背后的毒瘤灰产，第三方手机维修的坑爹套路

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这两天IT之家小编汐元刷手机的时候看到一条新闻：

报道里说，这些制假窝点都和一家“互联网+全国连锁维修“平台”极客修”有关。

这个案子目前已经刑拘犯罪嫌疑人31人，初步调查2017年以来总涉案金额高达3亿元，震动手机维修界。

看到这里汐元惊了。3亿元，我靠这么多？！

据了解，这最先是新京报查出来的。

不久前，新京报的记者做了回“卧底”，潜入市场上两家最大的手机O2O维修平台——“闪修侠”和“极客修”。

然后就目睹了一条灰色产业链坑害消费者的运作全过程。

这两家平台在给客户修手机的时候，都会通过一些缺德手段为自己牟利。

比如：

他们用翻新的屏幕充当原厂屏卖给消费者，还用“原厂品质”这种文字游戏迷惑人；

给顾客修手机，一开始故意用一些次货，等手机再出问题又忽悠他们返修，来回几次之后，才给他们换上好一些的配件；

检修的时候，故意把小问题说大，让顾客多花冤枉钱；

……

这些手段看起来简单，但消费者很容易上当。重点是，背后获利空间巨大。

而这已经是手机维修行业里通行的“潜规则”。

大家想想，一个平台两三年里涉案金额就能达3亿元，全国范围内，这会是多么庞大的利益链？

看到这里，汐元想到了自己之前两次失败的修手机经历。

第一次是Lumia1520，屏幕碎了，交给电脑城里的第三方维修店。

换屏时，工程师向汐元保证他那是100%原厂屏，收了汐元500元。当时傻不拉叽的汐元竟然信了。

结果回来用了大概一个星期后，屏幕就开胶了。而且屏幕中能够看到发白的区域。

还有一次是魅蓝note手机，也是屏摔坏了。当时官方换屏要800元，肉疼，汐元就选了一家收450元的第三方维修点。

同样的，汐元再三询问老板是不是原装屏，老板给汐元打包票。刚换好之后，汐元也确实看不出屏幕的显示素质和原来的有啥区别。

但是，换回来没用多久，屏幕就翘起来了。

关键，屏幕还漏液了，出现了黑斑。

450元啊，也没指望真的100%原装屏，但也不能给我质量这么差的吧？！

然而，这两部手机汐元都没有回去找老板理论。

一是因为家距离电脑城实在太远，懒得折腾了。

二是它们都不是主力机，在IT之家大家懂的，换手机跟换衣服似的。

现在回想，真后悔，无形中助长了奸商的气焰。

想到这里，汐元从抽屉里拿出尘封已久的Lumia1520，这手机后来在淘宝上换过壳，居然把摄像头换坏了。

汐元打算拿着这部Lumia1520，以修手机的名义再去一趟电脑城，同时和修手机的人聊一聊，了解一些更细的东西。

▲青岛科技街电脑城

在电脑城，汐元找到的前两家店都表示Lumia1520的摄像头已经没有现成的货了，需要进货。

▲第一家店工作台一角

汐元比较好奇，这手机已经停产好多年了，要到哪里进货呢？

两家老板的回答比较一致：

我们有自己的渠道。

他们所说的渠道都在深圳。

▲第二家店

在第三家店里，维修工程师给汐元找到了Lumia1520摄像头的存货。

▲拆下来的Lumia1520摄像头模组

维修的时候，汐元和这位工程师攀谈起来。

维修师傅称，他们用的摄像头模组有拆机的和组装的分别。不过现在一般都是拆机的，就是从同款手机上拆下来的。

组装的可以理解为山寨组装生产的，质量和价格都不如拆机的。

有没有拿组装的冒充拆机或原装的呢？有的，不过这个不多见。

聊天的时候，汐元还谈到自己有一款报废的iPhone7 Plus，主板和屏幕都坏了。维修师傅说，只要主板没弯折，一般他都能修好的。

实在不行可以换个主板，一般都是和正常机器一样用的。不过对于iPhone来说，有指纹ID的，换了主板指纹就不好使了，就这个区别。

第三家店的工作台上，放着不少iPhone的零件，包括主板、屏幕等

这些主板大多来自美版、日版等水货或者处理机器，翻新之后就能用了。国行的也有。维修师傅说他这里有很多。

屏幕也是一样，有些客户外屏碎了，换了屏幕之后总成没带走，工程师就会把这些屏幕的外玻璃分离，重新压上新的玻璃，就可以卖给其他顾客了。

这种叫后压屏，成本很低。

▲淘宝上也有这种后压屏卖

还有一种是原压屏，就是从深圳、香港等一些地方进的零部件，然后在其他的厂子里组装生产的。也叫组装屏。

这些屏幕有时候会被冒充为原装屏，像汐元开头说的3亿元大案，被捣毁的那些厂子就是干这些事情的。

维修师傅告诉汐元，这类厂子不仅在深圳，全国很多地方都有的，他们进货的来源也不单一。

甚至还有一些零部件来自香港或其他地区，从成批的二手处理机里拆出来的，然后被水客带回关内，这些机子通常成色比较差。

▲每年都有iPhone水客被查，但被查到的只是一小部分

当你问他们的时候，有的奸商会统一说就是原装的，高价卖给顾客，一般顾客根本看不出来。

也有“良心”一些的，会问你要是要原装的还是组装的，价格差很多。但其实组装的屏幕质量也参差不齐，顾客搞不清楚他会给你用什么质量的屏幕。

维修师傅说，别说原装的，组装屏好的和差的有时候都相差几百块钱。

听到这里汐元冷汗直冒。

看来汐元修的那两部手机，还不知道被奸商坑了多少钱呢！

和维修的小师傅聊完之后，汐元突然觉得有些沉重。

这样一个从生产到进货到转卖完整的产业链，一直在全国各地的灰色空间里悄悄运行着，侵犯消费者的利益，很难彻底斩断。

但其实，这个行业里也有本分的人，不会玩上面那些损人利己的手段，爱惜自己的品牌。

并且第三方的手机维修，本身也是好的，毕竟通常来讲，官方的售后维修要价都很高。第三方维修，给了消费者可选择的空间。

只是这个行业太需要规范和透明了！

别说第三方维修了，就算是很多品牌官方的售后维修点，手机维修的过程也是在单独的维修间进行的，消费者压根看不到。

▲某品牌售后点的独立维修间，消费者无法看到维修过程

都是“暗箱操作”，谁能真的放心？

更何况鱼龙混杂的第三方维修市场，配件从哪里来的，成本多少，质量怎么样，毫无透明度可言。

如果一个行业，有人本本分分工作，月入四五千，有人利用信息不透明干缺德事，轻松月入过万，并且还持续了很多年。那这个行业最终只会论为彻底畸形的怪胎。

第三方的手机维修，正朝着这个方向发展。

这也是为什么当“极客修”被调查的时候，会震动整个手机行业。如果只是个别现象，会这样吗？

救救消费者，救救每一个本分修手机的人。

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