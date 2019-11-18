朗科科技坐收U盘专利费20年到期，深交所紧急问询

IT之家11月18日消息 过去十多年间，全球的U盘生产商每生产一枚U盘，都要向中国A股上市公司朗科科技公司缴纳专利费。但今年11月14日，朗科科技的U盘核心发明专利正式宣告期满。

公司表示，公司专利运营业务对该项发明专利形成重大依赖，该专利的到期将对公司今后的营业利润产生一定不利影响，目前尚无有效措施从根本上解决该专利到期后对公司经营造成的风险。

11月17日，针对公司丧失核心专利收益后的经营前景，交易所对其下发了问询函。深交所要求朗科科技说明99专利到期后其他厂商生产和销售移动存储产品是否还需要获得公司的专利许可，对公司移动存储产品销售业务可能产生的不利影响；并结合传统移动存储行业面临的市场竞争状况和主要风险、公司移动存储产品近三年的收入和毛利率情况，说明专利到期后公司未来的主要赢利点，是否具备持续盈利能力。

受利空消息影响，朗科科技近日股价连续下挫，15日股价跌停，今日探底回升，收涨0.95%，报14.83元/股。

1999年5月，从新加坡留学归来的邓国顺在深圳创立了朗科科技，并且在当年11月14日提出了U盘的专利申请，全称是“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”。这项在闪存盘及闪存应用领域的基础性发明专利，被称作是中国在IT行业第一项原创性发明专利，邓国顺因此被称为“U盘之父”。

朗科科技每年都会有一笔千万元以上的专利授权收入，而该笔收入的毛利率接近百分之百。