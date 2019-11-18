内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

朗科科技坐收U盘专利费20年到期，深交所紧急问询

2019-11-18 21:15:12来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月18日消息 过去十多年间，全球的U盘生产商每生产一枚U盘，都要向中国A股上市公司朗科科技公司缴纳专利费。但今年11月14日，朗科科技的U盘核心发明专利正式宣告期满。

公司表示，公司专利运营业务对该项发明专利形成重大依赖，该专利的到期将对公司今后的营业利润产生一定不利影响，目前尚无有效措施从根本上解决该专利到期后对公司经营造成的风险。

11月17日，针对公司丧失核心专利收益后的经营前景，交易所对其下发了问询函。深交所要求朗科科技说明99专利到期后其他厂商生产和销售移动存储产品是否还需要获得公司的专利许可，对公司移动存储产品销售业务可能产生的不利影响；并结合传统移动存储行业面临的市场竞争状况和主要风险、公司移动存储产品近三年的收入和毛利率情况，说明专利到期后公司未来的主要赢利点，是否具备持续盈利能力。

受利空消息影响，朗科科技近日股价连续下挫，15日股价跌停，今日探底回升，收涨0.95%，报14.83元/股。

1999年5月，从新加坡留学归来的邓国顺在深圳创立了朗科科技，并且在当年11月14日提出了U盘的专利申请，全称是“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”。这项在闪存盘及闪存应用领域的基础性发明专利，被称作是中国在IT行业第一项原创性发明专利，邓国顺因此被称为“U盘之父”。

朗科科技每年都会有一笔千万元以上的专利授权收入，而该笔收入的毛利率接近百分之百。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：U盘

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有