高铁火车票用完不要扔！还能积分补登换新票

据铁路12306提醒，自从开通铁路常旅客会员以后，用户就可以用积分换火车票了。一般积分会在乘车后5日内自动进入会员本人账户，但如果没有进入账户怎么办？这时候需要进行积分补登操作。

积分补登方法：

比如这是一张10月1日乘车的订单，但是这次乘车积分还没有入账，这时候就要使用到“积分补登”功能了。

第一步

打开铁路会员界面

打开手机12306 APP，点击下方“铁路会员”，进入会员页面后，点击“我的积分”

第二步

点击“积分补登”

进入“我的积分”页面后，就可以看到自己的总积分，点击总积分右边的“积分补登”

第三步

填写补登信息

进入补登页面后，你会看到所需填写的信息列表，填写起来其实很方便。

如果你持有纸质车票，可以按照上面的图示说明，依次填入所需信息。

车票丢了？使用电子车票，没有打印纸质车票？这些通通不是事。

打开购票电子订单，按照上图电子订单图示填写表格就可以。

需要注意的是，电子订单上没有车票21位码，填写时这项空开就好，不用填写。

按要求填写好信息后，你会在“积分补登”页面，看到你提交的信息，状态为“申请受理”

第四步

积分补登成功

提交后耐心等待一下，一般七个工作日后，补登信息状态就由“申请受理”变为“处理完毕”。

在积分明细中也可以看到补登的积分上账了。积分积累到一定数值，就可以换取免费火车票了。

下面是官方问答：



Q：如何成为铁路常旅客？

A：这个问题之前介绍过很多次了，看图。

Q：注册会员之前的乘车记录可以补登积分吗？

A：只有在成为铁路常旅客会员后才可以累计积分哦，如果你还不是会员，可以登陆12306网站或“铁路12306”手机APP后，按系统提示填写信息并提交申请后，在车站自动售票机、会员服务窗口或通过“铁路12306”手机APP会员人脸识别在线激活功能完成身份认证，即可成为会员。

Q：所有的车票都可以得到常旅客积分吗？

A：首先，使用积分兑换的车票不能再次累计积分。注意！代用票、列车补票、到站补票、非实名制车票等暂不参与乘车积分累积。

Q：所有乘车记录都需要自己录入积分吗？

A：不是的，一般情况下，乘车后5天内积分会自动上账，如果超过这个时间，积分明细里还是没有，就需要自己补登了哦。

Q：“积分补登”有时间限制吗？

A：“积分补登”操作一定要在车票载明的开车日期后90日内（含当日）。

Q：用我的账号帮朋友买了车票，为什么积分没有录入账户，补登也不成功。

A：亲，积分只计入本人的实际乘车车票哦，同理，如果你朋友用他的账户帮你买了票，积分也是录入到你的账户。

Q：老妈不会使用手机app，我可以帮她补登积分吗？

A：在12306官网和手机app上，只能补登登录人本人的积分哦。想要帮老妈补登，一定要用她本人注册的12306账户补登哈，前提是妈妈也注册了常旅客会员。

Q：怎样在车站申请成为“铁路畅行”会员？

A：申请人本人持有效身份证件原件，到会员服务窗口申请办理，完成身份认证，即可成为会员。

Q：会员账户积分达到多少时可以兑换车票？

A：会员账户积分首次累积达到10000分时，即具备兑换资格。进行积分兑换时，按照“先进入积分先消费”的原则消耗积分。

Q：积分兑换车票时如何换算？

A：积分兑换车票时, 100积分相当于1元人民币。

Q：积分兑换的车票丢了怎么办？

A：可以办理挂失补业务。