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中国人民银行发行鼠年纪念币：最大10公斤纯金，面额10万元

2019-11-18 22:17:27来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月18日消息 据央视新闻报道，中国人民银行今天（11月18日）发行2020中国庚子（鼠）年金银纪念币一套。该套纪念币共17枚，其中金质纪念币10枚，银质纪念币7枚，均为中华人民共和国法定货币。

一、纪念币图案

（一）正面图案。

该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，衬以连年有余吉祥纹饰，并刊国名、年号。

（二）背面图案。

3克圆形金质纪念币、10克扇形金质纪念币、15克梅花形金质纪念币、150克长方形金质纪念币、500克圆形金质纪念币、1公斤梅花形金质纪念币、2公斤圆形金质纪念币、10公斤圆形金质纪念币、30克圆形银质纪念币、30克梅花形银质纪念币、30克扇形银质纪念币、150克长方形银质纪念币、1公斤圆形银质纪念币等13枚金银纪念币背面图案均为写实鼠造型，衬以装饰鼠纹样，并刊面额及“庚子”字样。

3克圆形金质彩色纪念币、150克圆形金质彩色纪念币、30克圆形银质彩色纪念币、150克圆形银质彩色纪念币等4枚金银纪念币背面图案均为中国民间传统装饰鼠造型，衬以吉祥纹饰（局部彩色），并刊面额及“庚子”字样。

二、纪念币规格和发行量

（一）3克圆形金质纪念币为精制币，含纯金3克，直径18毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量120000枚。

（二）30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量200000枚。

（三）3克圆形金质彩色纪念币为精制币，含纯金3克，直径18毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量120000枚。

（四）30克圆形银质彩色纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量200000枚。

（五）10克扇形金质纪念币为精制币，含纯金10克，外圆半径51毫米，内圆半径36毫米，圆心角30度，面额150元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

（六）30克扇形银质纪念币为精制币，含纯银30克，外圆半径85毫米，内圆半径60毫米，圆心角30度，面额10元，成色99.9%，最大发行量60000枚。

（七）15克梅花形金质纪念币为精制币，含纯金15克，外接圆直径27毫米，面额200元，成色99.9%，最大发行量8000枚。

（八）30克梅花形银质纪念币为精制币，含纯银30克，外接圆直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量60000枚。

（九）150克长方形金质纪念币为精制币，含纯金150克，规格64毫米×40毫米，面额2000元，成色99.9%，最大发行量1000枚。

（十）150克长方形银质纪念币为精制币，含纯银150克，规格80毫米×50毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

（十一）150克圆形金质彩色纪念币为精制币，含纯金150克，直径60毫米，面额2000元，成色99.9%，最大发行量1000枚。

（十二）150克圆形银质彩色纪念币为精制币，含纯银150克，直径70毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

（十三）500克圆形金质纪念币为精制币，含纯金500克，直径80毫米，面额5000元，成色99.9%，最大发行量600枚。

（十四）1公斤梅花形金质纪念币为精制币，含纯金1公斤，外接圆直径100毫米，面额10000元，成色99.9%，最大发行量118枚。

（十五）1公斤圆形银质纪念币为精制币，含纯银1公斤，直径100毫米，面额300元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

（十六）2公斤圆形金质纪念币为精制币，含纯金2公斤，直径110毫米，面额20000元，成色99.9%，最大发行量50枚。

（十七）10公斤圆形金质纪念币为精制币，含纯金10公斤，直径180毫米，面额100000元，成色99.9%，最大发行量18枚。

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关键词：纪念币

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