用户抱怨微软Surface Pro 7续航短：“比Surface Pro 6还差”

IT之家11月19日消息 据外媒报道，在技术方面，我们自然希望新产品在几乎所有方面都比上一代产品更好。但Surface Pro 7在新发售后面临电池续航方面的问题，虽然此前微软已经为Surface Pro 7推送了Windows 10固件。

据网络上不少Surface Pro 7用户反馈，这款高端平板电脑的使用续航时间远比预期低。

在Reddit上，一位用户指出：

我们能否知道为什么Surface Pro 7的电池续航比Surface Pro 6差？ CPU和RAM的能效更高，其余的变化不大。电池续航似乎至少应与Surface Pro 5/6相同，但却下降了。我们能否尝试解释？我是这样理解的，如果使用IRIS GPU显卡，由于GPU任务而导致情况变得更糟，但即使只是正常使用，人们似乎也在说他们的续航明显缩短了。

另一个用户抱怨：

Surface Pro 7电池续航（self.Surface） 我今天拿到了Surface Pro 7，用它来设置所有内容，只是浏览网络一段时间，然后在Youtube上观看了一些视频。令我惊讶的是，电池只能使用5个小时左右……这真是令人失望，因为我买它的主要原因之一是便携性和电池续航。

微软实际上已经在大约一个月前发布了Windows 10固件更新来解决此问题，Surface Firmware 14.42.139.0声称：

有助于延长电池续航。

但是，问题似乎尚未解决，Microsoft Answers上的某些用户甚至将问题归咎于最近的累积更新补丁。

微软声称这款Surface Pro 7笔记本电脑可提供10.5小时的混合使用时间，但最终用户表示续航难以达到6小时。这可能与用户进行的工作内容操作不同有关。

下面是微软官方公布的Surface Pro 7续航测试方法：

Surface Pro 7：常规使用时间最长可达 10. 5 小时。Microsoft 已于2019 年 9 日使用 Surface Pro 7 进行测试。测试包括在常规使用过程中，将满电量电池的电量耗尽。交错进行主动使用和待机。主动使用部分包括 (1) 通过多个打开的选项卡访问 8 个主流网站的 Web 浏览测试，(2) 使用 Microsoft Word、PowerPoint、Excel 和 Outlook 进行生产力测试，以及 (3) 设备上应用软件在闲置状态下运行一段时间。测试过程中所有设置均为默认值，但下列设置除外：屏幕亮度被设定为 150 尼特，且自动调整亮度被禁用。Wi-Fi 保持联网状态。电池使用时间会因设备设置、使用和其他因素而有显著差异。

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