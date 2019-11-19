美国“实体名单”第三次豁免！华为临时通用许可证再获得90天延期

根据美国商务部官方消息，美国商务部工业与安全局（BIS）宣布将华为临时通用许可证（TGL）延长90天时间，该许可证授权在涉及出口，再出口和转让的交易中进行特定的有限交易。根据《出口管理条例》（EAR）的规定，向华为及其非美国分支机构提供受实体清单约束的物品。

这是美国政府自今年5月把华为列入管制黑名单以来，第三次宣布“豁免”华为。华为董事长梁华18日对美国CNBC表示，不管美国会不会延长豁免令，对华为的影响都“非常有限”。

美国商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）表示：“临时通用许可扩展将使运营商能够继续为美国某些最偏远地区的客户提供服务，否则这些客户将处于黑暗之中。” “商务部将继续严格监控敏感技术的出口，以确保威胁我们国家安全的人不会利用我们的创新。”

在BIS审查认为拒绝的情况下，如果获得许可，则任何出口、再出口或国内转移的受EAR限制的物品将继续需要许可证（如果已授予）。

在美国商务部得出结论认为该公司从事与美国国家安全或外交政策利益背道而驰的活动之后，华为被列入“实体名单”，包括涉嫌违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA），串谋通过提供禁止向伊朗提供金融服务，并禁止调查涉嫌违反美国制裁的行为以及其他非法活动。

美国工业和安全局的任务是通过确保有效的出口管制和条约合规制度并促进美国在战略技术上的持续领导，来推进美国的国家安全和外交政策目标。国际清算银行致力于防止起源于美国的物品支持大规模毁灭性武器项目，恐怖主义或破坏军事现代化计划的稳定。有关更多信息，请访问www.bis.doc.gov