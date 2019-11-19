央视《焦点访谈》调查区块链骗局：乱象丛生让人忧

IT之家11月19日消息 在昨日播出的央视《焦点访谈》节目中，节目组对近日大火的区块链概念进行了调查，发现区块链技术虽然拥有诸多优点，但有部分人员利用很多人对区块链没有详细了解的特点而设骗局。

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据节目组介绍，区块链技术是基于密码学等的数据管理新方式。因区块链技术具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等优点而有着广阔的应用前景。不过据国家互联网应急中心金融安全实验室负责人吴震表示，目前真正拥有区块链技术的企业只占大概百分之十左右，多数企业是在借势或者造势，有的甚至玩起了各种骗术。

在节目中有记者尝试点击网络上的一个与区块链有关的项目，包括区块链项目介绍在内的诸多材料一应俱全并把自己宣传得神乎其神，不过在加了相关“导师”的微信后却被告知相关项目已“跑路”。据中国通信工业协会区块链专委会副主任的分析，这类项目主要以拉人头为基础，玩“把别人的钱作为自己的钱”的资金盘最底层逻辑。

据介绍，这种较为简单的诈骗项目还是很容易被识破的，不过现在出现了一些更复杂的所谓“区块链”项目，这些项目将区块链概念与金融、货币知识混合，普通百姓难以识别。

同时官方表示：区块链并不是“取款链”，区块链并不能简单等同于虚拟货币。除了相关部门抓紧对相关概念进行立法外有专业人士提醒地方要谨慎对待区块链产业园的建设问题。

最后节目组表示，区块链概念要“有所为”和“有所不为”：有所为指的是要落实区块链技术在金融贸易、公共服务等领域的应用落地，有所不为指的是禁止利用区块链概念圈钱，诈骗。有关部门也应加强监管，广大公众也要擦亮眼睛谨慎分辨。