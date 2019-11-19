内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

微软2019 Windows 10十一月版开始大规模升级

2019-11-19 7:47:45来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月19日消息 微软2019 Windows 10更新十一月版（1909版）已经在11月12日正式发布，具有少量新增功能和常规改进。

微软刚刚将更新推向其Update Assistant工具，该更新将允许用户下载和安装Windows 10更新十一月版。Update Assistant工具可将Windows 10平稳升级到最新版本，并且可在任何版本的OS上使用。

微软已经通过更新助手工具确认开始大规模升级Windows 10更新十一月版。除了传统的Windows Update设置和Update Assistant工具，你应该还能够使用Media Creation Tool来安装更新。

Windows 10版本1909将作为“可选更新”面向2019 Windows 10更新五月版用户推送，但并不是每个人都能顺利安装和运行该操作系统的主要更新。

在相关新闻中，微软表示已阻止具有过时驱动程序的设备下载功能更新。

早在今年5月，微软决定在安装Realtek蓝牙无线电驱动程序的PC上阻止Windows 10更新五月版。具有Windows 10 v1909的PC也将受到影响，因为2019年11月更新基于2019年5月更新。

幸运的是，微软最终部署了修复程序，并且微软确认Realtek的新驱动程序已纠正了该错误Bug，因此你可以下载并运行Windows 10 1903和1909版本。

要获取Windows 10的最新主要更新，你需要为受影响的蓝牙技术设备安装更新的驱动程序。

根据微软的说法，提供Windows 10更新可能需要48个小时。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Windows 10微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有