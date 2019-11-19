华为面向鲲鹏计算产业，宣布启动数据基础设施战略并开源数据虚拟化引擎HetuEngine

IT之家11月19日消息 今日，华为在深圳举办2019全球数据基础设施论坛，面向鲲鹏计算产业，宣布全面启动数据基础设施战略，并开源数据虚拟化引擎HetuEngine（河图引擎），希望让伙伴像使用“数据库”一样使用“大数据”，让数据治理、使用更简单。

据了解，这是继今年9月基于“鲲鹏+昇腾”双引擎全面启航计算战略后，华为从数据角度对计算战略的再度阐述。

在论坛现场，华为Cloud & AI产品与服务总裁侯金龙在题为《打造“融合、智能、开放”数据基础设施，携手迈入智能时代》主题演讲中表示：“随着5G、AI、云等技术的深度应用与融合，剧增的数据正在改变我们的生产和生活，但也带来找数难、取数难、用数难等挑战。华为面向鲲鹏计算产业，全面启动数据基础设施战略，提供融合、智能、开放的数据基础设施，对数据的采、存、算、管、用实施端到端的整合和优化，致力于让数据在全生命周期内好用，数据的每比特价值最大，每比特成本最优，让合作伙伴像使用‘数据库’一样使用‘大数据’。”

华为Cloud & AI产品与服务总裁侯金龙在大会上发表主题演讲

打造融合、智能、开放数据基础设施

华为数据基础设施包括数据存储、数据处理、数据管理系统、数据虚拟化引擎等，它包含以下三大特征：

融合：基于在存储、数据库、大数据等技术领域的突破，打破“存储内部系统墙”、“数据库与存储链路墙”、“大数据与存储配置墙”、“数据库与大数据协同墙”四堵墙。这四堵墙的打破，让数据融合更彻底，帮助客户实现TCO降低30%以上、据访问和处理性能提升2倍、分析效率提升100%。

智能：基于AI芯片、存储和华为云的三层架构，通过云上云下结合，云上训练和云下推理，让系统越用越快、越用越省。其中，依托昇腾处理器的AI能力，自动学习和识别IO流，提升Cache预取命中率，系统整体性能提升20%；依托鲲鹏处理器的多核算力，根据不同的数据类型，实时优化数据缩减算法，TCO降低25%；结合华为云自身运大规模维运营经验，当前可以实现提前14天预测硬盘故障，提前60天预测性能瓶颈，提前365天预测容量不足，其中30%的故障可以自我修复。

开放：针对找数难、取数难、用数难的问题，推出数据虚拟化引擎HetuEngine，屏蔽数据类型差异、地域差异、语法差异，让数据治理、使用简单。HetuEngine拥有“一个入口、一个目录、一份数据、统一安全”四大核心能力，通过屏蔽数据基础设施的复杂度，让伙伴像使用“数据库”一样使用“大数据”，复用现有的生态、工具和技能，提升开发效率2到10倍。

在本次大会上，华为正式宣布开源HetuEngine。开源版本的河图引擎叫openHetu，将于2020年6月上线。华为将开源内核，开发者可以基于开源代码进行定制，包括数据源扩展、SQL执行策略等，实现应用快速对接，提升开发效率。

华为Cloud & AI产品与服务总裁侯金龙宣布开源数据虚拟化引擎HetuEngine