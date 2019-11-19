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央行、银保监会：ETC欠费超30日将上报个人征信

2019-11-19 13:32:15来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月19日消息 央行、银保监会18日发布《关于金融服务支持收费公路制度改革的指导意见》，支持商业银行、非银行支付机构在取得信息主体授权和履行告知义务的前提下，将自通行交费交易日起超过30日仍拖欠未付款的用户信息提交金融信用信息基础数据库，信息保存期限按《征信业管理条例》相关规定执行。

《意见》指出，商业银行、非银行支付机构应为ETC记账卡用户提供便捷的扣款账户绑定及扣款服务，方便用户快速开通使用ETC服务。不得无故拒绝用户绑定已有账户，不得强行要求用户新开账户绑定，不得在用户办理ETC业务时强制搭售其他服务或产品。无合理理由不得拒绝用户解除绑定账户，不得故意引导已安装ETC用户变更扣款账户，避免不必要的重复安装和社会资源浪费。

《意见》强调，支持商业银行、非银行支付机构和清算机构会同公安、交通运输、保险等部门，加强车辆注册登记信息、交通管理信息、通行交费信息、车辆保险信息等的采集与应用，依法探索建立有效的联合惩戒机制。支持商业银行、非银行支付机构在取得信息主体授权和履行告知义务的前提下，将自通行交费交易日起超过30日仍拖欠未付款的用户信息提交金融信用信息基础数据库，信息保存期限按《征信业管理条例》相关规定执行。中国支付清算协会、清算机构应组织成员单位建立黑名单管理机制，合力防范恶意拖欠行为。

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关键词：ETC

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