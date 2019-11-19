小米进军酒店地产，推IoT智慧解决方案

IT之家11月19日消息 在小米开发者大会2019上，小米集团创始人、董事长雷军表示，在“手机+AIoT”双引擎战略指引下，小米将持续推进“5G+AIoT”的下一代超级互联网成为大众生活的一部分。作为智能生活的领先者，小米将充分发挥小米AIoT全球领先的优势，利用核心技术助力家居产业升级，推进智能家庭的建设。

在今日的小米开发者大会上，小米集团发布了小米的IoT产业互联解决方案。雷军表示，在AIoT方面，小米AIoT平台已接入2200+产品，连接设备数达到1.96亿，同比增长69.5%。拥有5个及以上IoT设备的用户超过300万。

官方表示，小米IoT平台将进入新的发展阶段，走向场景互联。而场景互联中企业端无疑是重要的市场，现场发布了小米的IoT产业互联解决方案。

该解决方案包括三个部分：酒店、地产和IoT企业套件。