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小米进军酒店地产，推IoT智慧解决方案

2019-11-19 14:00:17来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月19日消息 在小米开发者大会2019上，小米集团创始人、董事长雷军表示，在“手机+AIoT”双引擎战略指引下，小米将持续推进“5G+AIoT”的下一代超级互联网成为大众生活的一部分。作为智能生活的领先者，小米将充分发挥小米AIoT全球领先的优势，利用核心技术助力家居产业升级，推进智能家庭的建设。

在今日的小米开发者大会上，小米集团发布了小米的IoT产业互联解决方案。雷军表示，在AIoT方面，小米AIoT平台已接入2200+产品，连接设备数达到1.96亿，同比增长69.5%。拥有5个及以上IoT设备的用户超过300万。

官方表示，小米IoT平台将进入新的发展阶段，走向场景互联。而场景互联中企业端无疑是重要的市场，现场发布了小米的IoT产业互联解决方案。

该解决方案包括三个部分：酒店、地产和IoT企业套件。

  • 在酒店领域，提供小爱音箱、小米电视、多功能网关、智能照明等品类。今年预计交付5000+酒店，覆盖34个城市；

  • 在地产领域，提供小爱音箱、小米电视、小米路由器、智能门锁等品类。今年内与卓尔、绿地和时代地产三家地产企业合作2000套，另外还有14个样板间阶段项目；

  • 在IoT企业套件方面，目前包括净化器，开关，空调温控，传感器。

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关键词：小米

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