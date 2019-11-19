FDA批准首款用于减缓儿童近视的隐形眼镜

IT之家11月19日消息 FDA已经批准了首款可有效减缓儿童近视发展的隐形眼镜，适用于8岁至12岁的儿童。

该隐形眼镜由CooperVision生产，名为MiSight，是一种柔软的一次性隐形眼镜，每天使用结束后即可丢弃。一项为期三年的临床研究表明，该隐形眼镜每年能够将眼球从前向后的伸长平均缩短52%，这是近视的主要原因之一。

CooperVision总裁丹尼尔·麦克布赖德（Daniel McBride）在一份声明中说：“该产品对儿童视力的重要性和潜在影响具有里程碑的意义，特别是考虑到近视的严重性和发生率在美国乃至全球不断上升。”

负责评估眼科设备的FDA办公室主任Malvina Eydelman说，MiSight隐形眼镜还可以减少儿童出现其他眼部疾病的风险，患有严重近视的儿童在成年期间更容易患白内障或视网膜脱离。

上述为期三年的临床试验招募了135名儿童，与使用传统的一日软性隐形眼镜的对照组相比，通过光学测量平均睫状肌麻痹等效球镜，近视进展降低了59%。CooperVision报告说，在第四和第五年中，它获得了令人鼓舞的研究结果，且一些参与者仍在戴这种隐形眼镜。

CooperVision计划从2020年3月开始在美国推出该隐形眼镜，加拿大，英国，西班牙和澳大利亚已经为不同年龄的儿童提供该隐形眼镜。

据国家卫健委的数据，2018年全国儿童青少年总体近视率达到了53.6%，相当于一半以上的儿童青少年存在近视问题。而这个情况在高三年级学生身上更是突出，近视度数高于600度的占比达到了21.9%。