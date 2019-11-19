2019半导体厂商排名预估：英特尔击败三星夺冠，华为海思成长最快

IT之家11月19日消息 根据市场研究公司IC Insights的数据，预计今年内存市场将下降34%，预计英特尔将再次成为最大的半导体供应商，其2019年销售额将比三星高26%。

英特尔在2017年第一季度是排名第一的半导体供应商，但在2017年第二季度失去了领先地位，英特尔也在2017年失去了从1993年以来一直保持的全年首位的排名。随着2018年DRAM和NAND闪存市场的强劲增长，三星的半导体总销售额比英特尔在2018年增长了7%。

调查显示，今年全球前5大半导体供应商预估为英特尔、三星、台积电、SK海力士及美光；第6-10名则为博通、高通、德仪、东芝及辉达。第10-15名分别为索尼、意法半导体、英飞凌、恩智浦及联发科。

总体而言，预计2019年排名前15位的半导体公司的销售额将比2018年下降15%，比预期的全球半导体行业总下滑幅度13%低两个百分点。三星，SK海力士和美光三大内存供应商均预计2018年同比下降≥29%，而SK海力士预计将以38%的跌幅跻身前15家公司中跌幅最大厂商。

排名上升最快的是索尼，由于图像传感器的强劲销售，索尼有望上升4位至第11位。相比之下，恩智浦预计今年将下降2位至第14位，销售额下降6%。

2019年的前15名排名包括一家纯晶圆代工厂（台积电）和四家无晶圆厂公司。如果将台积电排除在前15名之外，总部位于中国的海思（华为）将排名第15位，2019年的预测销售额为75亿美元，比2018年增长24%，与索尼并列为成长最快的厂商。