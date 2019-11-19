【IT之家评测室】vivo S5体验：国内首款OLED打孔屏，独特菱形四摄

前段时间vivo在杭州发布了全新的vivo S5手机，作为vivo S系列的最新力作，继承了vivo年轻潮流化的品牌理念。vivo S5全新的几何菱形ID设计，加上后置4800万像素全场景四摄以及3200万像素前置镜头，在小编本以为要进入新机发布淡季的时期中闪亮登场。IT之家也是拿到了这一手机并进行了简单的体验，这款手机表现如何？一起来看看吧。

外观

vivo S5目前有冰岛恋歌、幻影蓝和魅影黑三种配色，机身尺寸为157.9×73.92×8.64mm，重量188g。IT之家拿到的是幻影蓝配色版本。

来到机身后背，vivo S5的背部采用了3D曲面设计，握持手感十分舒适。中框采用铝合金喷砂工艺。可以看到vivo S5的后置摄像头呈菱形排布，与大多数设计相似的手机相比，vivo S5的后背很有辨识度，独特的菱形造型在视觉上能给人一种对称的感觉。好看与否因人而异，但这样的设计是比较新颖独特的，能多给消费者一个外观上的选择。

屏幕方面，vivo S5采用了6.44英寸AMOLED打孔屏。屏幕比例为20:9，分辨率为2400×1080，屏占比为91.38%。官方宣称此屏幕采用E3 Super AMOLED材料，局部峰值亮度最高可达1200nit，支持SRE功能，有害蓝光辐射可减少61%。

值得一提的是，这款打孔屏的孔径只有2.98mm，是目前市面上最小的打孔，更小的打孔在视觉效果上也更佳，而且vivo S5是首次使用AMOLED打孔屏的国产手机。不过打孔位置距离上边框和右边框不是等距的，强迫症可能有点受不了。

既然都使用了AMOLED屏幕，不用屏幕指纹就是浪费。vivo S5搭载了vivo最新的屏幕指纹技术，官方宣称对比上一代vivo S1 Pro，屏幕指纹感应区域增加一倍，检测面积提升27%，动态范围提升30%，指纹识别速度为0.38秒。同时vivo S5还新增了多种解锁动效，提供了丰富的视觉效果。实际使用感觉解锁速度的确很快，同时强光下也能顺利解锁。

机身顶部为隐藏式的听筒，保留了3.5mm耳机孔值得好评，旁边为麦克风；底部为SIM卡槽、麦克风、USB-C接口和扬声器。

摄像

vivo S5搭载了4800万超清主摄、800万像素超广角、500万像素景深虚化（实际使用有裁剪，实际为200万像素），和200万像素微距的镜头组合。我们来看看样张表现如何。

在白天室外光线充足的情况下，vivo S5的样张色彩还原准确，同时支持AI相机和HDR功能，AI相机会自动识别拍摄物体，并做相应的优化，而开启HDR后，样张的动态范围明显提升，亮部和暗部细节都能最大程度保留，整体观感很不错。

▲白天室外样张

▲左为默认模式，右为开启HDR

可以看到开启HDR后，楼房右侧的天空中云层细节更加丰富，照片动态范围更大。

另一组大逆光场景中，在开启和关闭HDR功能分别拍摄两张照片，可以明显看到在开启HDR后，高光部分进一步压制。

vivo S5的超清像素主摄支持4800万像素模式，能够拍摄更高像素的照片，从而获得更好的解析力。但该模式下与默认模式相比，成片的动态范围略差，颜色也不如默认模式更讨喜，小编个人觉得4800万模式不如默认模式更实用一些。

▲左为默认模式，右为4800万模式

▲局部细节放大对比

vivo S5配备了一颗120°的800万像素超广角镜头，在超广角模式下，可以拍摄到更加宽广的画面，同时畸变处理也非常到位，观感十分自然。值得一提的是，小编先前测试过很多手机都有这超广角样张比普通样张偏黄的情况，而vivo S5这颗超广角镜头和主摄拍出的照片在白平衡方面观感非常接近，说明算法上用心了，点个赞。

▲左为默认模式，右为超广角模式

vivo S5还有一颗独立的微距镜头，支持4cm微距摄影。

▲微距样张

来到了夜晚，小编使用vivo S5进行了几组夜景样张，官方宣称vivo S5能够将12到最多16张照片多帧降噪合成一张高品质夜景照片，为用户还原最真实的璀璨夜晚，让夜景照片更加明亮清晰。让我们来看看表现如何。

▲左为默认模式，右为夜景模式

上述样张的场景中，亮度极低，在默认模式下几乎看不清写字楼上的A座字牌，暗部细节几乎没有，而开启夜景模式后，成片效果大幅提升，暗部细节也更加丰富。

▲左为默认模式，右为夜景模式

在这组照片中，可以看到开启夜景模式后，便利店左侧树杈的轮廓也比默认模式下更加清晰。

▲左为默认模式，右为夜景模式

这组样张则更加明显，开启夜景模式后的照片细节更多，观感尚可，但在高光压制方面表现一般，有进一步的优化空间。

▲左为默认模式，右为夜景模式

而在这组样张中，乍一看两个照片没太大的区别，但仔细观察能发现在开启夜景模式后，照片的噪点明显减少，成片质量更高。

可见vivo S5的夜间表现还算稳定，在默认模式下的样张与肉眼观感相近，颜色还原较为准确，不过还有进一步的优化空间。

此外，作为vivo S系列第二代自拍旗舰，vivo S5搭载了一颗3200万像素的高清前置摄像头，并且支持5重超质感美颜、美颜区分性别、人像风格、拍照姿势指引等功能。对于喜欢自拍、尤其是女性用户来说，这些自拍上的小功能为其增色不少，可玩性也大大提升。

▲拍照姿势

▲自拍功能

配置

vivo S5搭载了高通骁龙712处理器。该处理器采用了八核架构，主频为2.3GHz，骁龙712还采用了全新的Adreno 616图形处理器。存储组合方面，vivo S5提供了8GB+128GB和8GB+256GB可供选择。

针对重度游戏用户，vivo S5推出了全新的游戏空间2.5期。全新的游戏空间聚合了游戏内容，呈现出专属的游戏数据，还可以实时查看手机CPU、GPU、温度以及网络负载情况。此外，游戏空间2.5期还新增了精选小游戏、玩家热玩榜、热门游戏论坛资讯展示等模块，为游戏玩家提供了沉浸式的优质游戏体验。

按照惯例，IT之家选取了两款高热度的游戏《王者荣耀》和《和平精英》，测试一下vivo S5的游戏表现。

在《王者荣耀》中，vivo S5表现不错，基本稳定在60帧。

在《和平精英》中，由于游戏限制，vivo S5游戏画质和帧率可开启到“高”，游戏帧率基本保持在30帧，帧率波动相比《王者荣耀》会更大一些，毕竟《和平精英》的地图场景比较复杂，总体来看，vivo S5采用的高通骁龙712基本可以较好地应对上述两款游戏。

此外，vivo S5支持4D游戏震感2.0+3D环绕音效，在震感与声音反馈方面同样进行了升级，能够识别出玩家的开火动作与枪声，从而大幅减少误震。不过实际体验效果因人而异，小编个人并不是很喜欢这种震动效果。

vivo S5还提供了游戏魔盒功能，从游戏防打扰、性能、游戏期间操作的易用性、游戏体验感知、重点游戏特殊优化等维度进行全面优化，为游戏用户提供更贴心的服务。还支持游戏倒计时、低蓝光游戏护眼、电竞模式、熄屏挂机、游戏画中画、横幅来电、游戏虚拟灯效等功能，值得喜欢游戏的用户去体验。

充电续航

vivo S5拥有4100mAh的电池，并支持22.5W vivo Flash Charge闪充，拥有多重安全保护机制。IT之家实测从0%开始充电，半小时充电56%，一小时充电95%，全部充满一共82分钟。从电池充至90%起，后面的涓流充电速度大幅降低，就算是有充电保护，可想要得到100%的满电，在最后的5%需要付出20分钟，这代价让强迫症的小编很难受啊。

续航方面，IT之家针对日常使用进行测试。测试前，小编将手机的系统亮度调节到50%，音量也为50%，Wi-Fi、蓝牙都开启，测试内容及结果如下：

Wi-Fi环境下看网页30分钟，耗电2%；

Wi-Fi环境下刷微博30分钟，耗电2%；

通话30分钟，耗电1%；

戴耳机在线听音乐30分钟（息屏），耗电1%；

在线播放《哔哩哔哩》1080P视频30分钟，耗电4%；

玩《和平精英》30分钟，耗电9%；

使用微信30分钟，耗电2%；

Wi-Fi环境下刷《IT之家》App 30分钟，耗电2%。

剩余电量77%

整体来看，vivo S5的续航表现不错，支撑一天的使用不在话下。

总结

作为vivo全新的S系列，从它宣称的特点可以看出，这是一个主打美颜自拍的系列，手机相机中对于美颜以及许多拍照上的小功能也印证了这一点。但在2019年末，vivo S5的配置很难让性价比党们满意。不过小编想说，手机不只有性价比这一方面，vivo S5的目标群体肯定也不是一群发烧的数码玩家，发烧友们大都非顶级处理器不选。它的目标群体是喜欢自拍的女孩子们，且这是一个粉丝向的产品。对于ikun们来说，有坤坤就够了。

售价方面，vivo S5手机8+128GB版售价2698元，8+256GB版本售价2998元，将于11月22日正式开售。