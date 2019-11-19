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IDC：上半年中国IT安全软件厂商整体收入4.82亿美元

2019-11-19 14:52:21来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月19日消息 今日中午，市场分析机构IDC发布的最新研究报告显示，2019年上半年中国IT安全软件市场厂商整体收入为4.82亿美元（约合人民币32.7亿元），同比增长16.48%。

IDC表示，预计中国IT安全软件市场厂商收入2023年将达到29.2亿美元（约合人民币198.2亿元），未来5年整体市场年复合增长率（CAGR）为25.6%。

其中，终端安全软件市场份额方面，奇安信、Symantec、亚信安全、McAfee、金山软件位列前五位。

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关键词：安全软件

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