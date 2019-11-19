《英雄联盟》2019年度颁奖盛典奖项提名正式公布：FPX战队获多项提名

IT之家11月19日消息 《英雄联盟》赛事官微今日正式公布了《英雄联盟》2019年度颁奖盛典奖项提名名单，其中斩获S9全球总决赛冠军的FPX战队在多个奖项上均有提名。





以下为各个奖项提名候选名单：

• 2019年度MVP

FPX.Doinb

TES.Knight9

FPX.Tian

iG.TheShy

FPX.Lwx

• 2019年度最佳俱乐部

FPX、iG、RNG

• 2019年度最佳上单

iG.Theshy、TES.369、RNG.Langx、FPX.Gimgoon、BLG.ADD

• 2019年度最佳打野

FPX.Tian、RNG.Karsa、iG.Ning、BLG.Meteor、TES.Xx

• 2019年度最佳中单

FPX.Doinb、TES.Knight9、iG.Rookie、RNG.Xiaohu、EDG.Scout

• 2019年度最佳下路

WE.Mystic、iG.JackeyLove、RNG.Uzi、FPX.Lwx、TES.LokeN

• 2019年度最佳辅助

RNG.Ming、EDG.Meiko、FPX.Crisp、TES.BEN、WE.Missing

• 2019年度最佳外援

FPX.Doinb、FPX.GimGoon、iG.TheShy

• 2019年度最佳新秀

TES.369、BLG.Meteor、BLG.ADD

• 2019年度进步最快选手

FPX.GimGoon、FPX.Lwx、TES.Ben

• 2019年度进步最快俱乐部

FPX、TES、BLG

• 2019年度最佳经理

BLG.李心渊

TES.郭皓

FPX.杨艳

• 2019年度最佳教练

RNG.Steak

TES.白色月牙

FPX.战马

• 2019年度最佳青训教练

EDGY.金

RYL.波比

OMD.Vito

• 2019年度最佳新晋解说主持

Cat、瞳夕、赵志铭

• 2019年度最佳赛事主场运营

RNG、LGD、WE

• 2019年度最佳商务运营案例

BLG x雅哈咖啡

• 谷粒多x RNG首届高校电竞节

iG x雪佛兰

• 2019年度最佳品牌营销

LNG、RNG、BLG

• 2019年度内容创作贡献奖

解说罗汉、徐老师、联盟是大腿

• 2019年度最佳节目

FPX-《Fun+Soul》

iG-《i我所爱》

RNG-《高能软泥怪》

《英雄联盟》2019年度颁奖盛典将于11月30日在2019LPL全明星周末首日正式举行，敬请期待！