内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

《英雄联盟》2019年度颁奖盛典奖项提名正式公布：FPX战队获多项提名

2019-11-19 16:23:01来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月19日消息 《英雄联盟》赛事官微今日正式公布了《英雄联盟》2019年度颁奖盛典奖项提名名单，其中斩获S9全球总决赛冠军的FPX战队在多个奖项上均有提名。

image.png


以下为各个奖项提名候选名单：

• 2019年度MVP

FPX.Doinb

TES.Knight9

FPX.Tian

iG.TheShy

FPX.Lwx

• 2019年度最佳俱乐部

FPX、iG、RNG

• 2019年度最佳上单

iG.Theshy、TES.369、RNG.Langx、FPX.Gimgoon、BLG.ADD

• 2019年度最佳打野

FPX.Tian、RNG.Karsa、iG.Ning、BLG.Meteor、TES.Xx

• 2019年度最佳中单

FPX.Doinb、TES.Knight9、iG.Rookie、RNG.Xiaohu、EDG.Scout

• 2019年度最佳下路

WE.Mystic、iG.JackeyLove、RNG.Uzi、FPX.Lwx、TES.LokeN

• 2019年度最佳辅助

RNG.Ming、EDG.Meiko、FPX.Crisp、TES.BEN、WE.Missing

• 2019年度最佳外援

FPX.Doinb、FPX.GimGoon、iG.TheShy

• 2019年度最佳新秀

TES.369、BLG.Meteor、BLG.ADD

• 2019年度进步最快选手

FPX.GimGoon、FPX.Lwx、TES.Ben

• 2019年度进步最快俱乐部

FPX、TES、BLG

• 2019年度最佳经理

BLG.李心渊

TES.郭皓

FPX.杨艳

• 2019年度最佳教练

RNG.Steak

TES.白色月牙

FPX.战马

• 2019年度最佳青训教练

EDGY.金

RYL.波比

OMD.Vito

• 2019年度最佳新晋解说主持

Cat、瞳夕、赵志铭

• 2019年度最佳赛事主场运营

RNG、LGD、WE

• 2019年度最佳商务运营案例

BLG x雅哈咖啡

• 谷粒多x RNG首届高校电竞节

iG x雪佛兰

• 2019年度最佳品牌营销

LNG、RNG、BLG

• 2019年度内容创作贡献奖

解说罗汉、徐老师、联盟是大腿

• 2019年度最佳节目

FPX-《Fun+Soul》

iG-《i我所爱》

RNG-《高能软泥怪》

《英雄联盟》2019年度颁奖盛典将于11月30日在2019LPL全明星周末首日正式举行，敬请期待！

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：《英雄联盟》FPX战队

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有