《英雄联盟》2019年度颁奖盛典奖项提名正式公布：FPX战队获多项提名

IT之家11月19日消息 《英雄联盟》赛事官微今日正式公布了《英雄联盟》2019年度颁奖盛典奖项提名名单，其中斩获S9全球总决赛冠军的FPX战队在多个奖项上均有提名。
以下为各个奖项提名候选名单：
• 2019年度MVP
FPX.Doinb
TES.Knight9
FPX.Tian
iG.TheShy
FPX.Lwx
• 2019年度最佳俱乐部
FPX、iG、RNG
• 2019年度最佳上单
iG.Theshy、TES.369、RNG.Langx、FPX.Gimgoon、BLG.ADD
• 2019年度最佳打野
FPX.Tian、RNG.Karsa、iG.Ning、BLG.Meteor、TES.Xx
• 2019年度最佳中单
FPX.Doinb、TES.Knight9、iG.Rookie、RNG.Xiaohu、EDG.Scout
• 2019年度最佳下路
WE.Mystic、iG.JackeyLove、RNG.Uzi、FPX.Lwx、TES.LokeN
• 2019年度最佳辅助
RNG.Ming、EDG.Meiko、FPX.Crisp、TES.BEN、WE.Missing
• 2019年度最佳外援
FPX.Doinb、FPX.GimGoon、iG.TheShy
• 2019年度最佳新秀
TES.369、BLG.Meteor、BLG.ADD
• 2019年度进步最快选手
FPX.GimGoon、FPX.Lwx、TES.Ben
• 2019年度进步最快俱乐部
FPX、TES、BLG
• 2019年度最佳经理
BLG.李心渊
TES.郭皓
FPX.杨艳
• 2019年度最佳教练
RNG.Steak
TES.白色月牙
FPX.战马
• 2019年度最佳青训教练
EDGY.金
RYL.波比
OMD.Vito
• 2019年度最佳新晋解说主持
Cat、瞳夕、赵志铭
• 2019年度最佳赛事主场运营
RNG、LGD、WE
• 2019年度最佳商务运营案例
BLG x雅哈咖啡
• 谷粒多x RNG首届高校电竞节
iG x雪佛兰
• 2019年度最佳品牌营销
LNG、RNG、BLG
• 2019年度内容创作贡献奖
解说罗汉、徐老师、联盟是大腿
• 2019年度最佳节目
FPX-《Fun+Soul》
iG-《i我所爱》
RNG-《高能软泥怪》
《英雄联盟》2019年度颁奖盛典将于11月30日在2019LPL全明星周末首日正式举行，敬请期待！