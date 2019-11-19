内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

曝vivo X30支持60倍变焦，售价3798元起

2019-11-19 17:40:42来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月19日消息 vivo于11月初在北京联合三星共同召开双模5G AI芯片媒体沟通会上，展示了双模5G AI芯片Exynos 980，支持NSA和SA两种组网模式，当时vivo芯片技术规划中心高级总监李浩荣就宣布，首款搭载Exynos 980芯片的vivo X30将于12月份正式发布。

现在关于该机的消息再次浮出水面，上周五在浙江卫视最新推出的都市夜景追跑竞技秀《追我吧》上，vivo 5G新旗舰手机X30也正式曝光。虽然并没有X30的真机亮相，但根据节目中有限的剧透可以知道，X30将具备5G Soc、5G双模、AI芯片等卖点。

此外，细心的网友还发现了vivo X30的一个秘密，那就是支持60倍潜望变焦镜头。在节目中，出现了使用vivo X30从37楼拍1楼的密码等镜头，虽然还未得到vivo官方的证实，但结合近期外媒流出的X30配置曝光中也可以基本确定，vivo X30手机确实支持6400万四摄、60倍变焦。

外观方面，根据此前的爆料，vivo X30正面将采用一块无刘海无开孔无水滴的真全面屏，不出意外的话应该采用的是升降式前置方案，整体屏占比极高。而在机身背部，该机将后置三摄像头。

价格方面，据爆料vivo X30起售价格为3798元，该机将在12月中旬发布，不妨期待一下。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：vivo X30

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有