曝vivo X30支持60倍变焦，售价3798元起

IT之家11月19日消息 vivo于11月初在北京联合三星共同召开双模5G AI芯片媒体沟通会上，展示了双模5G AI芯片Exynos 980，支持NSA和SA两种组网模式，当时vivo芯片技术规划中心高级总监李浩荣就宣布，首款搭载Exynos 980芯片的vivo X30将于12月份正式发布。

现在关于该机的消息再次浮出水面，上周五在浙江卫视最新推出的都市夜景追跑竞技秀《追我吧》上，vivo 5G新旗舰手机X30也正式曝光。虽然并没有X30的真机亮相，但根据节目中有限的剧透可以知道，X30将具备5G Soc、5G双模、AI芯片等卖点。

此外，细心的网友还发现了vivo X30的一个秘密，那就是支持60倍潜望变焦镜头。在节目中，出现了使用vivo X30从37楼拍1楼的密码等镜头，虽然还未得到vivo官方的证实，但结合近期外媒流出的X30配置曝光中也可以基本确定，vivo X30手机确实支持6400万四摄、60倍变焦。

外观方面，根据此前的爆料，vivo X30正面将采用一块无刘海无开孔无水滴的真全面屏，不出意外的话应该采用的是升降式前置方案，整体屏占比极高。而在机身背部，该机将后置三摄像头。

价格方面，据爆料vivo X30起售价格为3798元，该机将在12月中旬发布，不妨期待一下。