杭州警方捣毁“PR社”手机App平台，将6名“福利姬”一网打尽

据扫黄打非官方消息，尘埃落定，“PR社”老板携手福利姬步入铁窗。2019年9月17日，杭州经济开发区人民法院以传播淫秽物品牟利罪，判处被告单位杭州尘埃科技有限公司罚金人民币200000元；判处被告人熊某睿有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元；判处被告人沈某川有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币90000元。同时，以制作、传播淫秽物品牟利罪，判处林某英、韩某昱等6名被告人一年十一个月至一年六个月不等的有期徒刑，并处人民币80000元至60000元不等的罚金。

据官方介绍，2014年12月，90后小伙熊某睿，从杭州某大学计算机专业毕业后，与沈某川出资创立杭州尘埃科技有限公司，开始创业。期间，熊某睿（法定代表人）负责公司全面事务，沈某川负责网站后台管理，并先后雇佣蔡某超、杨某、方某等人为公司员工负责界面设计维护及系统研发等工作。

2016年4月，该公司开发并运营了一款名为“PR社”的手机App平台。该平台分人像、宠物、美食和旅游四大板块，用户可在相应的板块上传自己拍摄的照片和视频作品，而平台则借助支持原创作品交易的名义盈利，看起来前途一片光明。

然而，一段时间过去后，其他3个板块都人气平平，唯独人像板块异常“火爆”。原来，在运营初期，该板块吸引了不少女性用户发自拍照片，主要是一些二次元类的Cosplay照片，相比普通写真，板块内的照片尺度较大，一直游走在灰色地带，用户需要通过购买金币账户充值的方式付费浏览。

在尝到“甜头”之后，以熊某睿为首的平台管理者终于按捺不住，动起了歪脑筋，通过宣传推广，招揽多名学历不高、法律意识淡薄的年轻女主播作为“福利姬”到平台表演。在平台有意放纵下，“福利姬”上传的内容尺度也越来越大，开始出现淫秽色情表演等挑逗画面，一些女主播为提高收入，还将自己的联系方式放到平台上，通过贩卖制作的淫秽物品非法牟利。

经查，林某英、韩某昱、胡某等6名女主播利用“XX酱”“我是XXXXXX”“XXX兔几X”等账号在“PR社”平台上传淫秽视频，供用户付费观看，平台则按照事先约定的比例与“福利姬”分赃。经鉴定，该App上传的视频中有476部为淫秽物品。

2018年4月，杭州警方抓获操控“PR社”涉黄平台的幕后黑手熊某睿、沈某川，并将6名涉黄“福利姬”一网打尽。