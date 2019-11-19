诺基亚在日本仙台沿海测试无人机海啸预警

诺基亚官方消息，近日，诺基亚基于数字自动化云的LTE专网，在日本仙台沿海地区成功进行了无人机的试飞，测试了在海啸或其他自然灾难中使用无人机进行预防和缓解灾害的可能性。该试验证明，基于LTE专网控制无人机并与之通信，是感知环境，与受灾人群进行通信的有效手段。

诺基亚无人机网络(Nokia Drone Networks)是一个端到端全面解决方案，由一架或几架配备高清和热感摄像机的无人机、无线LTE专网、无人机飞行指挥控制中心，以及视频分析应用程序组成。

LTE/4G专网提供了无缝和安全的连接，使其更适合用于完成关键任务；高性能、低时延的连接为无人机提供了优化的覆盖范围，确保了足够的视频流传输能力，并进行了信息安全处理。在风险可控的情况下，无人机也可以在人口稠密地区上空飞行，即便是恶劣的天气条件也可很好地控制。

诺基亚在南加莫水处理中心附近部署了LTE专网，采用其即插即用的数字自动化云技术。测试人员利用配备在诺基亚无人机上的扬声器、高清摄像机和热感摄像机，传送录制的实时语音消息，并使用来自无人机的高清和热感摄像头所传来的视频进行空中监控。

在模拟灾难期间，测试人员能够通过无人机扬声器向沿海地区的撤离人员发出重大海啸预警，并通过无人机摄像头图像监视海啸到达区域和沿海地区。另外，他们还利用无人机引导人们前往疏散地点，监控撤离人员的活动。