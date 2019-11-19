紫光进入“2019年全球半导体技术发明专利排行榜”前20

IT之家11月19日消息 根据紫光集团的消息，11月19日，在由incoPat创新指数研究中心与IPRdaily中文网联合发布的“2019年全球半导体技术发明专利排行榜”中，紫光集团排名第20位，位列中国大陆电学半导体领域第一。

在2019年全球半导体技术发明专利排行榜”中，三星（韩国）以5376件专利排名第一，第二名为台积电（中国），专利量为2168件，第三名为京东方（中国），紫光集团排名第20，在中国大陆电学半导体领域排名第一。

紫光表示，其产品涵盖移动通讯、存储器、智能安全、可重构系统芯片（FPGA）、物联网、数字电视芯片、AI芯片、智能卡、RFID天线、微型连接器、半导体功率器等领域。

2019年，紫光集团宣布旗下长江存储启动64层三维闪存量产，该芯片采用长存自主知识产权的Xtacking架构技术设计；旗下紫光展锐宣布了5G基带芯片——春藤510，及5G通信技术平台——马卡鲁，并完成了5G毫米波终端原型样机的设计研制；旗下紫光国微拥有中国首款自主知识产权千万门级高性能FPGA，紫光国微THD89是全球获安全等级认证最高的双界面智能卡安全芯片之一；旗下西安紫光国芯开发出了全球首款商用内嵌自纠错DRAM产品。