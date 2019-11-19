心系天下三星W20 5G折叠屏手机发布：搭载骁龙855 Plus，12月开卖

IT之家11月19日消息 今晚三星联合中国电信在武汉召开新品发布会，正式发布了“心系天下”W20 5G手机，该机跟三星Galaxy Fold极为相似，采用了相同的左右折叠屏设计，最大不同是W20 5G还支持5G网络。

三星W20 5G外屏配一块分辨率为720x1680的4.6英寸Surper AMOLED屏幕，展开后屏幕大小为7.3英寸，厚度为6.9毫米，支持多应用同屏操作，可同时打开3个应用同屏。机身背面印有“心系天下”的Logo，机身配色为白色。

性能方面，三星W20 5G搭载高通骁龙855 Plus移动平台，配合骁龙X50调制解调器，支持NSA组网的5G网络。此外，三星W20 5G配备12GB运存+512GB机身存储，内置4235mAh电池。

拍照方面也和Galaxy Fold相似，包括后置1200万像素主摄+1600万像素超广角+1200万像素长焦的组合，以及前置1000万像素+800万像素艺术肖像镜头的组合。还包含了三星相机的算法优化，其中智能场景优化支持30种常用场景，还支持实时虚化、智慧构图、动态萌拍等三星手机常备功能。

当然，三星W20 5G还保留了VIP尊享服务，为用户提供尊享优惠换屏、尊享出行等服务。另外三星还为购买手机的用户配备了由AKG团队调教的Galaxy Buds真无线耳机，另外还有采用小牛皮材质Leather Cover真皮保护壳。

官方并未公布三星W20 5G手机的售价，只是表示将于12月份开售。