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唯一赢过AlphaGo的棋手李世石宣布退役

2019-11-19 20:38:12来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月19日消息据新京报报道，韩国围棋棋手李世石今天正式宣布退役，结束了长达24年零7个月的职业生涯。

据悉，李世石1983年生于韩国全罗南道，1995年成为职业棋手，职业生涯中，李世石共获得14个世界冠军。

李世石职业生涯最辉煌的一战是在2016年3月的首尔人机大战中赢了AlphaGo，那是人类棋手唯一一次在正式比赛里战胜AlphaGo。

据悉，韩国棋院将给李世石安排一场告别赛，具体比赛方式和对手目前尚未确定。

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关键词：AlphaGo

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