土豪玩家为游戏角色砸千万被网友千元卖出，法院调解后交易撤销

IT之家11月19日消息 据四川高院微信公众号消息，河南玩家吕某为游戏“逆水寒”中的一个角色花费近千万元，却被网友李某生以3888元误卖给了江苏的玩家李某龙。为此，吕某将四川的李某生起诉至法院要求对方返还游戏角色。

11月15日，四川省洪雅县法院通过“人民法院调解平台”成功化解了这起网络侵权责任纠纷。据了解，这是四川省首例通过“人民法院调解平台”在线调解的案件。

购买游戏角色后交给网友玩，不料被网友“神操作”低价卖出

今年9月，吕某将四川洪雅县人李某生起诉至法院，第三人为杭州网易雷火科技有限公司。由于吕某要求返还游戏角色，于是该案承办法官将李某龙追加为被告。11月15日下午，洪雅县法院公开开庭审理此案。吕某的诉讼代理人和被告李某生来到了庭审现场，而李某龙和第三人杭州网易雷火科技有限公司的委托诉讼代理人，则分别在江苏、浙江通过网络，与庭审现场进行连线。

庭审开始后，几方当事人均表示愿意调解，最终法官决定在网络调解室进行远程调解。

据李某生称，自己和原告吕某是网友，后来与吕某成为现实中的朋友。吕某从另外的玩家手中购得了“逆水寒”中的一个游戏角色，当初购买时绑定在一个手机号上，之后吕某将手机号给了李某生。吕某陆续在这个角色上花了800万至1000万元，但很少玩，游戏角色一直是李某生在玩。

后来，网易公司推出了藏宝阁，可以通过该平台转移买卖账号角色，李某生就想以38.8万元的价格把该角色转移给吕某。但李某生说，自己游戏玩久了，一时头昏点错，将金额设置成了3888元。没想到，在网上刚一挂起出售，就被李某龙快速抢到购买权，并且交易成功。

江苏买方称自己是合法购买，网易公司表示平台不会监控玩家交易价格

吕某的诉讼代理人表示，李某生说的情况基本属实，李某生想通过转让出售的方式将游戏所有权过户给原告，结果操作中不小心输错了金额，继而被李某龙买走。吕某一方认为，其在游戏中投入金额达1000万左右，但李某生在未经许可的情况下，将角色以明显的低价卖出，李某生、李某龙及网易公司涉嫌侵犯了吕某的合法权益，应当撤销此次交易行为。

视频中，远在江苏的李某龙表示，自己不清楚到底怎么回事，也不关自己的事。根据网易藏宝阁服务条款的规定，自己是按规定合法购买的，不存在返还义务，如果需要退回，则必须向自己赔偿损失。

杭州网易雷火科技有限公司的诉讼代理人则表示，游戏玩家交易的价格是玩家自己确定的，公司不会对玩家确定的交易价格和内容进行监控，因此交易平台没有任何责任。

达成调解一致：交易撤销

承办法官王雪梅在全面了解情况后，在网络调解室组织了当事人进行远程调解。经过引导和解释，约3个多小时后，几方当事人在法官的组织下，达成了调解协议：

撤销此次交易，由吕某支付李某龙9万元损失，角色转回给吕某，并由网易公司协助撤销此次交易行为并退还3888元的购买费用。

王雪梅法官特别提醒广大网络游戏玩家：当下为了追求新鲜感和刺激感，玩网络游戏而一掷千金的现象频频出现。网络虚拟财产和现实财产一样，同样受到法律保护，在网上交易过程中，作为完全民事行为能力的人，应当对自己的行为负责。如果出现侵犯他人财产权的行为，也会涉嫌触犯法律，希望此案能引起玩家的重视，避免出现不必要的纠纷和经济损失。