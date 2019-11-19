黑客发现电商平台漏洞7小时盗走140万，圈内炫耀被抓

IT之家11月19日消息 据重庆市公安局渝中区分区官方微信公众号平安渝中消息，近日，在“2019净网专项行动”期间，渝中区公安分局成功破获一起涉嫌利用某电商平台系统漏洞，疯狂实施盗窃其资金账户的“黑客”团伙犯罪案件，涉案金额高达140余万元。从今年6月开始至11月9日，渝中警方相继在全国十余省市抓获该案犯罪嫌疑人33名，平均年龄只有20岁左右。

“黑客”发现电商漏洞，篡改数据获利

今年5月，重庆渝中警方接到辖区内某商业管理公司报警，称他们的电商平台数据在5月13日23时至14日6时的7个小时内，出现异常，估计被黑客利用网站代码漏洞，恶意透支，通过第三方交易平台购买话费、油卡、实物等进行消费，共造成140余万元的资金损失。接到报警后，渝中区公安分局高度重视，经分局技术人员现场勘验、检查，发现该电商平台存在支付流程逻辑漏洞，后通过民警的技术论证复原了嫌疑人整个作案经过。犯罪嫌疑人先在平台APP上注册2个账号，登录其中1个账号，向另一个账号进行转账操作，并在转账期间，使用抓包软件截取相关数据，然后修改转账数值（即把转账数值改成负数），再将改好的参数，依原路径发送过去，在转账成功后转出的账号就是正数，而接收转账的账号就是负数。

通过不断重复以上操作，犯罪嫌疑人就完成了不花一分钱，使账号不断累积可变现的积分。接着再通过第三方交易平台，消费该平台账号资金，即不断为全国各地手机号码充值、办理充值加油卡、在大型电商平台上购物、在旅游网站上订酒店、预交旅行费用等多种方式进行套现。

圈内“炫技”一拥而上，终被一网成擒

在明确了嫌疑人作案手法后，渝中警方立即组织各警种成立专案组进行分析研判，开展侦查工作，查看比对相关信息。据介绍，警方通过涉案购买的话费充值手机号码、加油卡充值信息和网购平台的购物信息寻踪追线，主要犯罪嫌疑人，22岁男子莫某某的真实身份终于浮出水面，接着专案组立即组织民警赶赴其所在地广西贺州，将嫌疑人成功抓获。

通过审讯，莫某某交代了其通过使用黑客软件扫描出该电商平台的系统漏洞后，利用从网上学来的黑客技术，盗取电商平台资金的犯罪事实。据莫某某交代，经过反复“实验”，5月13日晚23时，他首次使用黑客技术，成功盗取了该电商平台内资金账户后，为炫耀“技术”，同时也为了掩盖自己的盗窃行为，立即将整个入侵盗窃过程，在自己的黑客圈子里进行发布传播，圈内“好友”们立即一拥而上，如法炮制，致使该电商平台在短短7个小时内损失140余万元，莫某某一人在其期间就盗窃走了7万多元。

从今年6月以来，截至11月9日，渝中警方专案组派遣精干力量，先后赶赴广西、广东、福建、黑龙江、山东、江西、四川、湖南、河北、河南、湖北、安徽、甘肃、重庆等全国10余省市，成功抓获本案的犯罪嫌疑人33人。据了解，该案中这些嫌疑人利用黑客技术盗取的资金从几千到数万元不等，其行为已经涉嫌盗窃罪，非法入侵计算机信息系统罪，以及非法破坏计算机信息系统罪。目前，其中30人已被刑事拘留，迎接他们的将是法律的严惩。

网络并非法外之地，如此“技术”不可效仿

“这起案件的涉案团伙成员，呈现出低龄化特征，被抓获的33名嫌疑人，平均年龄仅20岁左右。”据本案专案组负责人分析介绍，所有嫌疑人几乎都没有正当职业，还有部分是在校大学生。

他们就如同互联网中的“蛀虫”一般，学习到的计算机知识丝毫不用于正途，而是依靠扫描互联网上各平台系统漏洞，利用所学黑客技术非法入侵、破坏、控制计算机信息系统，并以此牟利。此外，这群人彼此间还会在一些社交软件平台上，相互“学习”、相互串联，交流黑客技术，以期达到分享信息，共同非法牟利的目的。

事实上，网络犯罪案件一直具有非接触、跨地域、跨时空、链条化、产业化、侦破难度大等特点。本案嫌疑人就广泛分布在全国10余省市，作案嫌疑人仅靠一台电脑、一根网线，就完成了从扫描平台漏洞，盗取账户资金，充值话费、油卡，购买机票、实物等，再到销赃变现各个犯罪环节的“一条龙”操作。