真无线耳机市场迅猛增长，苹果占一半份额但正被追赶

11月20日上午消息，根据研究机构Counterpoint Research的一份新报告，真无线耳机（也就是通过无线方式与手机连接且两只耳机之间也没有连接线）在上一个季度出货量大幅增长。2019年第三季度，全球真正耳机市场规模达到3300万部（41亿美元），环比增长22%。

▲各品牌在真无线耳机市场所占份额

从地理位置上讲，美国占全球市场的31%销售量，并且在单个季度销售中首次超过1000万台。中国已经显着扩张，第三季度环比增长了44%。

苹果公司的AirPods无线耳机仍在这个品类中领先，但随着竞争不断加剧，他们也在不断被追赶，失去了一些市场份额。在全球范围内，上个季度，苹果占真正无线耳机类的53%销量。只是目前这个数字下降到45%。从一半多降到一半以下，但体量仍旧不少。

中国品牌小米占据了真无线耳机类别9%的市场份额，位居第二，主要是因为中国市场的销量大幅增长，他们的Redmi Airdots是一款20美元左右的产品。三星是苹果在智能手机领域的主要竞争对手之一，他们也制造真无线耳机产品，不过仅6%的市场份额，位居第三。JBL则是传统的音箱音频类制造商；中国品牌夏新也引人注目，它的F9耳机销量主要来自中国国内市场。夏新因此超越QCY，位居全球第六，成为低价产品的新领导者。

▲真无线耳机的全球出货量数字和销售额变化

在这个市场中，苹果收购的Beats品牌的耳机也脱颖而出，因为他们近期的产品Powerbeats Pro受到了消费者的好评，跻身出货量前五。

需要注意的的是，由于本次调查只到了2019年第三季度，因此结果中尚未体现新款AirPods Pro的数据。但是根据Counterpoint Research的说法，它会产生积极的推动作用。

最近几个月，亚马逊和微软也分别推出了亚马逊Echo Buds和微软Surface Earbuds，杀入了无线耳机市场。这样，再加上其他几个中国竞争对手，真无线耳机行业竞争越来越激烈。

Counterpoint Research的高级分析师Liz Lee认为，由于不错的便利性，消费者将越来越多地选择真无线耳机类产品。在厂商的不断宣传下，真无线耳机是“最有用，最方便的智能手机配件”这概念也正在迅速传播给消费者。