华为子公司Futurewei专家陈翔当选3GPP RAN4主席

11月20日消息 当地时间2019年11月19日，3GPP RAN4新一届主席选举在美国里诺举行，经过两轮激烈角逐，代表Futurewei的RAN4首席标准专家陈翔（Steven Chen）当选3GPP RAN4主席。来自三星的邱海杰（Haijie Qiu）和来自英特尔的Andrey当选为副主席。

3GPP RAN4工作组的主要工作内容包括：定义移动通信系统包括5G系统的射频指标、接收机解调指标和无线资源管理指标，同时也包括基站的一致性测试。可以说，RAN4是无线网络中很多重要特性落地产业的必经之路，是5G系统能够落地商用的重要保障。因此其标准职位也是国内外移动通信领域各公司的必争之地。

▲3GPP RAN4主席陈翔（图片来源：S2微沙龙）

据了解，3GPP主要由3个技术规范组（TSG）组成，即无线接入网（RAN）、业务与系统（SA）和核心网与终端（CT），每个技术规范组又包括若干工作组。

公开资料显示，Futurewei是华为公司于2001年在美国得克萨斯州注册成立的子公司。一直以来，Futurewei都是华为在海外的一个重要的从事技术研发的子公司，根据华为公布的数据显示，2018年Futurewei的研发投入为5.1亿美元。根据美国专利和商标局的数据显示，Futurewei已经在电信、5G蜂窝网络、视频和相机技术等领域申请了2100多项专利。这也足见Futurewei确实对于华为有着很大的贡献。