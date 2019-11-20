加量不加价：理想ONE 2020款正式量产下线，12月交付

IT之家11月20日消息 理想汽车在官方微信公众号宣布，11月20日，理想ONE 2020款在理想汽车常州基地正式量产下线，并将于12月上旬开启全国用户的批量交付。

2020款车型升级概览

理想ONE 2020款信息于10月15日正式公布，所有配置和功能升级在本次量产下线的产品上已经全部体现，并达到量产和交付质量标准。2020款车型升级概览如下：

· 二排单层隐私玻璃升级为双层隔音隐私玻璃

· 增加可变进气格栅

· 格栅外圈高亮黑饰条升级为镀铬饰条

· 轮胎升级为米其林PRIMACY静音轮胎

· 感应尾门交付时即可使用

· 第二排增加两个12V电源接口

· 辅助驾驶系统，增加并线辅助LCA开关。开启LCA，实现辅助并线；关闭LCA，实现手动并线后的车道保持辅助自动恢复

· 悬架和制动系统舒适性优化

· 前大灯照明效果优化

· 6座版二排座椅优化，取消座椅外侧扶手

理想ONE 2020款的展车与试驾车也将于12月1日到达全国各城市的理想汽车零售中心。今年10月，理想汽车宣布，将跳过原定的2019款，直接向首批预定用户交付理想ONE 2020款车型。理想ONE于去年10月份正式发布，今年4月10日起开放预定，售价32.8万。较2019款车型，2020款车型配置升级，且价格不变。