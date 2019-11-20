OPPO ColorOS 7适配计划公布：号称史上最大规模

IT之家11月20日消息 今日下午OPPO在北京举行ColorOS 7发布会，会上正式发布了全新的ColorOS 7系统，同时OPPO公布了ColorOS 7适配计划，号称ColorOS史上最大规模适配计划。

▲OPPO ColorOS 7界面截图

具体如下：

2019.11.25：Reno、Reno灵感版、Reno 10倍变焦版、Reno巴萨定制版、Reno Ace Reno Ace高达版

2019.12：Reno2

2020 Q1：Reno2 Z、RenoZ、FindX、Find X兰博基尼版、Find X超级闪充版、R17、R17新年版、R17 Pro、R17 Pro新年版、R17 Pro王者定制版、R17 Pro皮卡丘定制版、K5

2020 Q2：R15、R15梦境版、K3、A9、A9x、A11、A11x

2020.02：realme X、realme X青春版

2020.03：realme Q

2020.04：realme X2、realme X2 Pro

ColorOS 7采用无边界理念进化，轻量设计。更为柔和的色彩体系，重绘的图标与Art+壁纸，配合全新量子动画引擎，视觉交互更舒适。全天候暗色模式、全局主题，丰富个性化。

UI First可以对对系统全面优化，应用启动速度与系统资源利用效率得到提高，使用过程更加流畅。官方表示综合启动性能提高25%；RAM利用率提高40%；系统流畅度提高30%；游戏帧率提高19%；触控响应速度提升15%。

ColorOS影像算法，具有Soloop即录视频编辑器，全新相册交互；官方表示从拍摄到编辑再到分享，给你超乎想象的便利体验。此外，还有触即达的Breeno指令，帮你睡好觉的Breeno睡眠模式，场景瞬间切换的闪回键，自动填充输入的密码本等功能。

OPPO还宣布，OPPO Reno 3系列将首发ColorOS 7，支持双模5G，将于12月亮相。