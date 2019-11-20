普思投资回应“王思聪被取消限制消费令”：正全力解决债务纠纷

IT之家11月20日消息 根据中国执行信息公开网，王思聪已经从限制消费被执行人名单中消失。

据财联社报道，普思投资负责人表示，取消王思聪限制消费的确是从今天开始。同时，近期普思投资正在全力解决债务纠纷，也在通过法律渠道表达对债务纠纷的不同观点，并不是对已判决的1.5亿不执行，法律问题本身就很复杂，该担的责任一定承担，而且我们有能力自己解决问题，只是法律程序需要一些时间。

11月4日，王思聪被北京市第二中级人民法院列为被执行人，执行标的151437840.0，约1.5亿。在刚刚列入“被执行人”几天后，上海市嘉定区法院又对其发出“限制消费令”。根据限制消费令显示，法院于2019年08月12日立案执行申请人曹悦申请执行上海熊猫互娱文化有限公司其他合同纠纷一案，因熊猫互娱未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，被采取限制消费措施，限制其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人王思聪不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

普思投资11月11日发布声明称，近期网络关于普思投资董事长王思聪先生被列为被执行人、限制高消费报道，是因为熊猫TV直播平台倒闭而引发的投资纠纷。目前普思投资代表王思聪先生正在全力应对，已有解决方案，我们完全有能力尽快自己解决问题。