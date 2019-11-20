OPPO陈希：手机不再是拼硬核科技的时候了

11月20日消息，今天OPPO在京举办了ColorOS 7发布会，主打轻快无边界。OPPO在UI、交互、动画、声效方面对ColorOS进行了优化。

ColorOS设计总监陈希在会后接受媒体采访时表示，手机竞争已经白热化，OPPO更倾向于从用户角度出发，打磨出很感性的东西打动用户。“大家功能都差不多，拼的不是硬核科技了，最终还是要回到用户感受上。丢了用户感受这些东西谈技术无任何意义。”陈希认为。

此次ColorOS 7延续了6时代的无边界设计，将系统图标形状进一步进行了简化和抽象，利用简约的设计给用户带来更轻的视觉观感。并且将主动权交给了用户，可以自定义图标细节。

除此之外，交互动画方面，ColorOS 7还引入了量子动画引擎来描述元素的缓动起始运动，所有的操作动效都基于手指滑动的力度、方向，平滑且非线性。并且，ColorOS通过与Epic Sound合作打造了全新的无边界声觉系统，对系统声音进行了升级，铃声、短信音、通知声、天气闹钟等系统级音效均取材于大自然，使用起来给人的感觉更惬意舒适。

“在追求快方面，我们追求的不是傻快，而是从用户角度出发，做舒适的快。”陈希表示。

目前国产手机厂商都在优化各自系统，追求更快、更简洁、更流畅。对此，陈希表示，其实大家做的差不多，相比最初的安卓系统，今天各家系统已经发生了太多变化。

但他认为，手机功能已经大家都差不多了，现在拼的不是硬核科技了，而是要回到用户感受上，考虑在感性上的需求满足。

“如果丢了这些感性体验谈技术无任何意义。”陈希提到，“在这方面，我们认为我们是最好的。OPPO在赌未来，赌人类需求一定会往上走。OPPO希望将整个行业竞争维度拉高，也能够给友商提供一些想法。”