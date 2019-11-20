阿里巴巴在港IPO，创港交所2010年以来之最

11月20日消息，据彭博社报道，阿里巴巴在港上市融资880亿港元（约合112亿美元），这标志着港交所自2010年以来所接纳的最大一次IPO(首次公开招股)。

阿里巴巴今天在一份声明中证实，发行的5亿股新股定价为每股176港元。这一价格比阿里巴巴在纽约的美国存托凭证股票（ADS）的上个交易日收盘价低2.9%。阿里巴巴这次在港交所的发行，也是今年全球规模最大的一次IPO。

随着阿里巴巴这次在港交所上市，腾讯在港交所的最大上市公司地位将受到挑战。

知情人士表示，阿里巴巴已为个人投资者配售更多股票，将这一比例从总发行量的2.5%提高到10%。

港交所对阿里巴巴来说并不陌生，该公司B2B平台Alibaba.com曾于2007年在这里上市。当时，由于投资者需求非常强劲，在该B2B平台上市首个交易日，其股价就上涨了两倍。但是，投资者的热情并没有持续下去，后来该B2B平台股价暴跌。2012年，阿里巴巴以每股13.5港元的价格将该平台私有化，而私有化该平台时的股价正好是其5年前的IPO发行价。

2014年，阿里巴巴在纽约上市，曾创下有史以来规模最大的一次IPO。在未能吸引一些中国最耀眼的科技明星公司来港交所进行IPO之后，港交所去年出台了新规定，对上市规则进行了改进。阿里巴巴这次在港IPO,可以说就是港交所吸引更多科技公司策略的一个主要收获。

阿里巴巴在香港上市，使之更接近本土市场，也使中国内地投资者更加能够接近阿里巴巴。因为，由于港交所与上海证券交易所之间建立了沪港通交易政策，内地投资者也可以买卖在港交所上市的阿里巴巴股票。

位于香港的瀚亚投资（香港）公司的亚洲证券投资组合经理黄肯（Ken Wong，译音）在接受彭博电视节目采访时表示，“在香港上市最重要的一个优势是股票交易是和内地相联通的，一旦阿里巴巴在港交所挂牌交易，中国内地很多投资者将会投资阿里巴巴股票。”

瑞士信贷集团和中金公司是这次IPO的联合承销商，花旗集团、摩根大通和摩根士丹利也参与了这次发行。