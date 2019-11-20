最高法披露网络诈骗数据，支付宝占比最低：并称打击诈骗不会停

11月19日，最高人民法院发布《司法大数据专题报告之网络犯罪特点和趋势》，披露网络诈骗案件主要虚拟犯罪工具及占比趋势。2018年，微信超过QQ成为网络诈骗犯罪中使用最为频繁的犯罪工具，超半数网络诈骗案件中均有涉及应用微信实施诈骗的犯罪情节。

数据显示，利用支付宝进行的网络诈骗案占比在2017年出现拐点，呈现下降趋势。

11月20日，支付宝回应最高法报告：会继续发挥技术优势，“像打击酒驾一样打击诈骗”，更好的保护好用户的钱袋子。

另据公开报道显示，2017年以来，支付宝的用户数、活跃度持续上升，目前已是全球最大的非社交类App。

此前支付宝推出了一系列打击诈骗的行动，包括事前持续安全教育；事中对识别到的可疑交易进行提醒和劝阻；事后尽力帮助用户挽回损失。对电信诈骗的打击将不会停止。

目前，支付宝的安全系统不仅能有效识别大多数涉嫌欺诈的交易，并且通过“152防骗套餐”率先在行业实现反诈骗的全链路打通。

电信网络诈骗类案件近年高发、多发，严重侵害人民群众的财产安全和合法权益，破坏社会诚信，影响社会的和谐稳定。据《司法大数据》，2016年至2018年全国网络犯罪案件中诈骗案件量占比最高，为31.83%。治理电信诈骗并非能靠个别平台单独实现，需全社会共同打击网络犯罪，守护清朗网络环境。

附：最高人民法院《司法大数据专题报告之网络犯罪特点和趋势》报告原文

http://courtapp.chinacourt.org/upload/file/2019/11/19/11/32/20191119113254_40798.pdf