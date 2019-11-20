以5G为剑，以AIOT为马，小米的超级互联网梦想

11月19日，2019小米开发者大会在北京举行，雷军上台发表了“5G+AIOT推动下一代超级互联网”的主题演讲。大会结束后，小米集团副总裁崔宝秋和小米AIOT战略委员会主席范典也就AIOT、5G、技术突破等问题和媒体们进行了深入探讨。

5G+AI+IOT=超级互联网

在这个智能新时代，5G和AIOT成为越来越多被提及的关键词，超级互联网不同于早先的PC互联网和移动互联网，它是集AIOS、异构芯片与5G网络于一身的下一代互联网。雷军称下一代超级互联网是一个巨大机会，有机会诞生新的一批百亿甚至千亿美金的公司，下一代超级互联网也会真正成为大众生活的一部分。从小米在AIOT方面的率先布局和5G方面的技术投入也不难看出，小米为了这个超级互联网梦想一直在厉兵秣马。

不止是手机 5G赋能AIOT万物智联

在智能手机出货量逐渐下滑的大背景下，5G时代为互联网带来了巨大的机会和挑战。小米也积极参与5G时代的新机遇，参与5G技术研发并且发布了5G时代概念手机MIX Alpha。雷军宣布将于12月份发布支持双模5G的Redmi K30，明年则会至少推出10款5G手机。

除了手机之外，5G同样赋能AIOT，成就下一代超级互联网。作为全球领先的消费IOT平台，小米AIOT平台已接入2200+产品，连接设备数达到1.96亿。



小米集团副总裁崔宝秋在接受采访时，举了一个5G应用于AIOT领域的例子。有的人家里设备多达三百多台，5G的到来使这种高密度的大连接成为可能，让更多的设备能够高效的连到网上。5G加持下的多设备高速连接将真正做到从个体到整体，以人为中心的整体智能服务。

他表示5G时代未知大于已知，未来小米还会通过5G特性在AR和VR上为用户提供极佳的用户交互体验，比如已经在小米开发者大会展区展示的云游戏。

差异化竞争战略 AIOT的先行者

在大会上，小米AIOT战略委员会主席范典提出了“1+4+X“的小米AIOT智能硬件开放生态战略，并推出了针对智能酒店、智慧地产的解决方案和IOT企业套件。对于与友商的硬件生态趋同化问题，范典表示整个行业还处在早期阶段，现在谈差异化为时尚早。

AIOT行业的发展存在时间点，作为AIOT领域的先行者，小米拥有最多的用户反馈数据，在突破行业技术壁垒上有着不可忽视的优势。小米也在结合用户产品优势，在技术积累的基础上大胆探索创新。

小爱同学3.0 不止“一句话的事”

在小米MIDC2019开发者大会上，小米宣布正式推出小爱同学3.0，并表示这是首个在手机上实现自然连续对话的语音助理。小爱同学3.0新增了男生版的新声音，此外，还推出了AI电话助理、语音遥控器、小爱捷径2.0等新功能。小米集团副总裁崔宝秋告诉现场媒体，只需要对手机上的小爱同学说“立即升级”，一句话的事就可以立即升级“小爱同学3.0“

他表示，曾经“一句话的事“是早年他给团队定的一个目标。”一句话的事“想证明自然语音交互是非常简便容易的，很多复杂的操作都可以通过一句话搞定，这对于不懂得操作手机的老人来说非常实用。用”一句话的事“当作目标也代表了团队在NLP领域的谦卑之心,自然语言处理的难度甚至超过了无人驾驶，团队立志从把一句话理解清楚开始不断突破。

现在，小爱同学3.0已经可以实现自然连续对话，唤醒后可以进行多轮交互，能完成的已经不仅仅只是一句话的事了。

他表示语音是小米未来重视的方向，作为人类与生俱来最基础的交流工具，语音交互是自然交互中最重要的方向。在今天，Kaldi已经成为国际上最流行的语音识别工具，Kaldi之父Daniel Povey也加入小米，组团开发下一代Kaldi。小米有能力打造在语音技术上的技术制高点。未来小米会将这些技术资本共享整个行业，推动语音技术的台阶。

技术立业 2019三大技术突破

雷军曾表示技术立业是小米血液中最重要的东西，在超级互联网浪潮下，技术也成为企业最为关键的命脉。在2019小米开发者大会上，影像技术、深度学习框架MACE、自然语言处理MiNLP等小米的核心技术首次集中亮相。

谈到2019年最满意的三个技术突破，崔宝秋提到了AI视觉能力、小爱同学3.0和机器训练神经网络模型。AI视觉能力的突破使得小米1亿像素达到DXO121分评分；小爱同学3.0已经实现多轮交互，未来小爱同学3.0的发展方向是实现自然交互，让它真正做到与人自然交流；以小爱同学为例，要做到让小爱同学实时触达需要大量的模型，机器训练神经网络模型的突破让大批量生产满足人类需求的高质量模型成为可能，这个小小的突破会对未来的小米产生巨大的影响。

崔宝秋表示，小米已经是一家非常深厚的技术公司，它远超了今天人们想象中的那个AI公司，互联网公司、大数据公司或IOT公司，小米在包括互联网金融方面的技术已经覆盖万象。他强调，不要低估小米在技术上的投入，更不要汪了雷总的技术出身，虽然他在发布会强调更多的是产品，但他对于技术的重视程度远超人们想象。

抢占5G赛道 深耕AIOT领域 小米的超级互联网之梦还会远吗？

在超级互联网浪潮来临之前，各大厂商纷纷抢滩登陆，AIOT和5G成为每个厂商两手都抓的关键技术。手机和AIOT作为小米未来五年的“双引擎“，目前已经收效显著。

小米在AIOT领域的先声夺人使它拥有了其他厂商无法比拟的用户数量和产品优势，这些可能是未来整个行业突破技术壁垒的关键因素。每一个厂商都在研发5G产品，小米在5G技术方面的投入，如独有的5G概念机型MIX Alpha所搭载的核心技术也让它成为5G赛道不可忽视的重要力量。那么，在接下来的1年，5年，10年，小米有没有可能在超级互联网时代异军突起，成为万物互联的超级互联网弄潮儿？让我们拭目以待。