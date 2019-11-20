苹果新园区开建，耗资10亿美元

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北京时间20日消息，苹果公司周三表示，已经开始在德克萨斯州的奥斯汀市兴建新园区，与现有生产新MacBook Pro笔记本电脑的工厂比邻而建。
苹果公司CEO蒂姆·库克将于周三晚些时候带领美国总统唐纳德·特朗普参观这家位于德克萨斯州的工厂。
苹果公司表示，这个耗资10亿美元、占地300万平方英尺（约418亩）的新园区最初将容纳5000名员工，并有望在2022年投入使用。
苹果目前在奥斯汀市雇佣了大约7000名员工。
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