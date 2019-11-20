苹果：我们捍卫自己的规则，iPhone默认应用不该被三方替代

IT之家11月20日消息 据frandroid消息，在欧洲及美国地区，垄断调查很普遍，即便如此，苹果依然捍卫其在iOS、iPhone和其他规则上的地位。面对众议院司法委员会成员的责问，苹果公司法律事务副总裁Kyle Andeer的回答则显得相当坚定，“我们显然不会改变我们的立场与规则”。

报道中称，Android设备都是可以使用三方应用替换默认应用的，比如短信、Chrome、联系人、相机等等；但是iPhone上不行，短信就是苹果官方的短信应用，相机就是相机，浏览器就是Safari，默认应用不提供三方替代方案。

Kyle Andeer指出，包括Safari在内的默认应用是iPhone的重要组成部分，更换其中任何一个默认应用都会破坏或严重破坏iPhone功能；另外，出于安全原因，三方应用开发者开发iOS端的浏览器应用必须使用WebKit，苹果官方表示这些规定旨在保护用户的隐私和安全。

Kyle Andeer还表示，App Store有不少通过WebKit开发设计的浏览器应用，用户完全可以决定使用哪一个浏览器，这并不是要求苹果允许替换默认应用的理由。

对苹果而言，这些规定不仅仅是一项商业决策，更重要的是设计与开发决策。苹果要求三方开发者必须严格遵守其规则，禁止使用私有技术和API，简单来说，替换iPhone上的默认应用，是不可能的，也是不应该的，至少苹果官方是这样认为的。