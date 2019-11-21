防患于未“燃”：NB-IoT瞄准7亿烟感市场

消防安全无小事。我国人口众多，大城市人口尤其密集，且工作居住环境相对复杂，例如出租屋、老旧商铺、小区等，如果没有完善的消防警报措施，容易引发火灾事故，最为典型的是2017年北京大兴区某集生产经营、仓储、住人等于一体的“多合一”建筑，因电气线路故障引发火灾，导致了19死8伤的悲剧。

国务院办公厅此前印发国家综合防灾减灾规划（2016-2020）通知，就鼓励应用物联网等技术，提高防火预测及信息获取等能力。初步估算，未来5年，全国的烟感器安装规模达到7亿只。目前，NB-IoT已经在燃气表、水表领域做到了千万亿应用，烟感将是NB-IoT瞄准的千万级乃至亿级市场。

NB-IoT技术优势突出

据了解，国家《建筑设计防火规范》对普通民用建筑、多层商住楼、小型旅店、商店、小型娱乐场所、小型加工厂以及各类建筑的居民房间等“九小场合”并没有强制要求安装火灾报警设施，初步预计烟感安装比例低于10%，且主要安装非联网型独立烟感。

非独立烟感尽管安装简单，但劣势显而易见：家中无人时难以监测、电池没电或烟感损坏了难以及时觉察、发生火灾不能及时通知邻居撤离……相比之下，基于蜂窝物联网的NB-IoT烟感，具备低功耗、高可靠、深覆盖、可感知、无需布线等特性，完美契合了烟感的工作特性。尤其在深度覆盖方面，NB-IoT相比GSM高20dB的覆盖增益，覆盖能力提升了100倍。

相比传统联网式烟感，NB-IoT烟感也优势突出。传统联网式烟感成本较高，且必须铺设消防总线，维护费用高，且缺乏可视化平台、不支持手机APP报警等，未来在新增烟感市场，必然会逐步淘汰。

而且，经过两年的市场孕育，NB-IoT技术已经走向成熟，模组价格直线下降90%，当前价格已经不到20元，和GSM模组成本极为接近，具备了大规模铺开的条件。数据显示，中国NB-IoT连接已经超过4000万，全球来看则达到7000万。

凭借强悍的技术特性，NB-IoT烟感甚至能够监测办公楼宇内有人吸烟而产生的烟雾，从而对公共场合吸烟者形成威慑力，有效控烟。此外也能用在消防栓上，智能监控消防栓状态，一般用户包括管理员对消防栓的状况并不了解，只是采取定期人工巡检的方式检查，既不方便，也容易造成安全隐患。

可以看出，NB-IoT烟感的性能相对传统烟感，几乎形成了全面包围，具有很好的应用前景。NB-IoT烟感在今年取得突破性进展，目前全国已有数百万连接，仅次于燃气表和水表两大行业的千万级连接。

集成蓝牙、低功耗方案

据行业知名模组厂商有方科技一份内部文件显示，该公司已经在向行业客户推广NB-IoT智能烟感解决方案，包括了有方管道云和终端模组，从云到端协同。

从模组来看，基于紫光展锐春藤8908A低功耗芯片，有方科技N21模组尺寸仅为13.8 x 18 x 2.5 mm，可支持电信天翼平台(OceanConnect)、移动onenet平台及阿里云平台。内部集成网络优选功能，如果基站饱和，可以自动切换基站，网络适应性更强。

N21模组可以设置进入低功耗模式，在PSM唤醒阶段，可以快速恢复网络和数据通路，瞬间实现数据的直接传输,不需要发起注册流程，从而满足了特殊应用的实时性需求。基于这一性能，N21模组能够在24小时实时监控烟感状态的条件下，使电池正常供电5年以上。

此外，有方科技强调，紫光展锐春藤8908A还是业界唯一支持蓝牙的NB-IoT芯片平台，且基本不增加总成本。安装在现场的智能烟感不易拆装，如果出故障维护升级会很麻烦，而蓝牙功能方便烟感本地化抄表、维护，是一个比较好的解决方案。

管道云平台包括网络监测、网络优化、功耗优化三大能力。其一，通过设备上报的位置信息、基站信息、时间信息等，经过大数据分析对设备的网络状态实时监测；其二，对设备驻网基站调整，工作在更好的基站上，使数据上报率达到100%；其三，通过对周边环境的基站选择，降低发射功耗。

传统烟感的最大价值是报警，效果只能说差强人意。NB-IoT烟感的价值，是防患于未“燃”，形成有效报警机制。目前，中国烟感新增市场依然很大，NB-IoT技术更加先进，相信能够得到规模应用，明年很大可能形成千万级应用市场，亿级也可以期待。