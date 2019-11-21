美国举办自动驾驶听证会，特斯拉、Uber被炮轰

新浪科技讯北京时间11月21日早间消息，据外媒报道，在本周三举行的自动驾驶汽车听证会上，一些参议员对特斯拉和Uber公司进行了猛烈的批评。

该委员会主席、密西西比州共和党参议员罗杰·威克（Roger Wicker）在其开场声明中再次提到了Uber自动驾驶测试车所卷入的致死事故。

他说到：“伊莱恩·赫茨伯格（Elaine Herzberg）女士在过马路的时候，不幸被一辆Uber测试车夺取了生命。记录显示，在撞击发生5.6秒以前，车辆已经探测到了赫茨伯格女士，但是车辆却没有采取刹车。制造商需要从这起事故中得到教训，并且避免类似的悲剧再次发生，这个工作非常迫切。”

当前，共有超过80家企业正在美国的公开道路上对自动驾驶车辆进行测试，但其中只有16家提供了国家运输安全委员会（NTSB）推荐并被国家公路交通安全管理局（NHTSA）视为是自愿的自我评估。

在今天的听证会上，NTSB和NHTSA的负责人也面临了来自参议员的提问。这些参议员一方面对自动驾驶感到兴奋，但是另一方面，他们也对司机和行人的安全产生了担忧。

如今，NTSB呼吁NHTSA对那些想要在美国道路上测试、营销和部署半自动或全自动汽车的企业施加一些条件。

NTSB主席罗伯特·萨姆瓦特（Robert Sumwalt）表示：“当前所有的东西都没有我们此前认为的那样好。”NTSB负责对自动驾驶车辆卷入的事故进行调查，但是他们并没有权力发起车辆召回。

在本周三进行的听证会上，最有戏剧性的瞬间来自于马萨诸塞州民主党参议员埃德·马基（Ed Markey），他询问NHTSA正在采取哪些手段迫使特斯拉公司停止Autopilot被“欺骗“。

NHTSA有权利要求车企发起车辆召回，但是在涉及特斯拉半自动驾驶系统方面，他们并未这样做。

参议员马基解释称：”特斯拉车主们找到了很多欺骗Autopilot系统的方法，让系统相信他们正在留意路面情况，而真实情况是，驾驶员其实正在方向盘后睡觉。令人担忧的是，你甚至可以在YouTube上学习这些欺骗系统的方法。“

欺骗Autopilot系统的方法非常简单，例如，驾驶员可以将一瓶水或是一个桔子贴在方向盘上，给方向盘表面增加重量。这个简单的方法就可以让Autopilot相信司机正在紧握方向盘，于是车辆可以启动半自动驾驶模式，此时司机可以睡觉，甚至是爬向后座。

特斯拉警告车主，在使用Autopilot的过程中，驾驶员依然需要时刻警惕路面情况。然而，由于系统可以轻松被欺骗，马基称：“这一点都不安全！有人会失去生命的！“

在听证会上，马基不断向NHTSA代理主席詹姆斯·欧文斯（James Owens）施加压力，要求后者提供详细信息，说明该机构将如何要求特斯拉解决这个问题。欧文斯表示：“车主滥用车辆，并且做出不安全行为，这是一件不幸的事情。“他还保证将与特斯拉对此事件展开后续工作。

参议员马基厉声对他说：“我会建议你立刻去做。特斯拉应该关闭Autopilot功能，直到他们找到问题所在，并且解决了问题。直到他们能保证向消费者保证，车辆不会在道路和人行道上出现事故。“

这位参议员还透露，他已经于本周给埃隆·马斯克（Elon Musk）的电动汽车企业致信，敦促该公司解决这一问题。在这位参议员看来，这是自动驾驶的“设计缺陷“，如今这封信已经进入了委员会的记录中，NHTSA也面临着提供回答的压力。特斯拉没有立刻对置评请求做出回应。

参议员汤姆·尤德尔（Tom Udall）表示，在制定和明确自动驾驶监管规则方面，NHTSA的行动过于迟缓，他还提出警告称，这种局面有可能会出现致命的后果。

他说到：“虽然我很欣赏自动驾驶车辆的潜力，但是我依然对它感到担忧，它正在用活生生的人当做测试假人。自我认证的方式在波音737 MAX 8机型上并未起到效果，而如今波音公司正在为此付出代价。在寻找发展自动驾驶汽车的方法时，我们应该记住波音的教训。公众不希望安全监管机构和这个行业一样陷入疯狂。行业内的企业也应该欢迎强有力的安全监管，并将其视为最好的长期利益。”

NHTSA代理主席欧文斯对委员会表示，他们正在倡导围绕自动驾驶功能进行标准化命名工作，这样驾驶员和乘客就不会对自动驾驶功能的工作方式产生困惑。但是总体来看，欧文斯表示NHTSA还没有做好监管准备。

他说到：“如果我们过快地建立标准，我们就有可能会阻碍创新。因此我们想要退后，让创新继续下去，让竞争继续下去。“

他还表示，真正的自动驾驶汽车还需要“许多年才能出现“。尽管NHTSA尚未进行过官方的预测，但是他说到：“我们的研究，以及行业告诉我们的东西都显示，开发全自动驾驶汽车是一件非常复杂的工作。比几年前我们预计的要困难得多。技术一直在发展和进步，但是一两年内，全自动驾驶汽车不会到来。“