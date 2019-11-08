未来每辆车必须有方向盘安全带吗？硅谷律师：不需要

11月8日消息，据国外媒体报道，在自动驾驶时代，每辆车都需要配备方向盘和安全带吗？在一位从事科技行业多年的资深律师看来，答案是否定的。

2014年，硅谷律师大卫·埃斯特拉达(David Estrada)是打车服务公司Lyft的一名高管，当时他在与纽约市监管机构角力。Lyft希望允许其司机在没有特别许可证的情况下在市内运送乘客。埃斯特拉达输掉了这场战斗，但没有输掉整场战争——他帮助说服了数十个州和国家修改法律，促使打车服务时代的到来。

事实上，埃斯特拉达在Lyft的两年只是硅谷一些最具颠覆性的公司15年艰难历程的一部分。他之前曾在谷歌X实验室工作，起草了加州、佛罗里达州和内华达州等州的第一部自动驾驶汽车法规。离开Lyft后，他转到拉里·佩奇(Larry Page)的秘密飞行汽车公司Kitty Hawk，而后又成为电动滑板车初创公司Bird Rides的法律和政策主管，负责游说100多个美国城市和几个国家接受(但最终不一定接受)街边电动滑板车租赁业务。

▲大卫·埃斯特拉达

现在，埃斯特拉达正在加州山景城的自动驾驶汽车初创公司Nuro担任一个新的角色。这家公司由他的两位前谷歌同事共同创办，获得了软银集团旗下愿景基金近10亿美元的投资。Nuro设想的自动驾驶车辆不仅没有司机，也没有乘客。它的目标是创造一种轻型的交通工具，用于将包裹、杂货和食物送到人们家门口。

“我希望，我可以帮助Nuro成为第一家在自动驾驶车辆领域取得商业成功的公司，这也是当初在谷歌供职时想要实现的目标。“埃斯特拉达说道。他必须首先说服监管机构和公民拥抱该类新型交通工具，因为他们可能会怀疑Nuro会给他们的社区带来又一波硅谷式的破坏。

Nuro今年在亚利桑那州的斯科茨代尔完成了一个针对食品杂货配送的试点项目。明年在休斯顿，该公司计划通过升级后的电动汽车原型开始为克罗格超市（Kroger）和达美乐披萨(Domino 's Pizza)配送食品，该原型车最高时速可达25英里。

埃斯特拉达最终将不得不与多个不同的州和联邦政府打交道。各州负责为个体司机发放牌照，并监察它们的道路和高速公路，而美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)则负责监管联邦机动车的安全标准。埃斯特拉达必须得说服联邦政府官员，以让他们能够接受一种全新的自动驾驶送货车辆。这种车辆理论上不需要方向盘、座椅、安全带、挡风玻璃雨刷和后视镜。Nuro正在申请免除其车辆的安全标准要求。

埃斯特拉达着重强调了Nuro汽车的安全性，它的汽车的设计原则是在碰撞中容忍货物的损坏(碰撞中几颗鸡蛋破碎了算什么？)，同时最大限度地减少对其他车辆、行人和宠物的影响。

他还将面临其他的一些担忧。除了进一步堵塞已经拥堵不堪的城市街道，无人驾驶送货车还可能导致美国40多万送货司机失业。

埃斯特拉达认为，Nuro车辆不会取代现有的送货员，而是会扩大整个市场，同时在超市和餐馆内创造更多的就业机会，降低送货上门服务(如DoorDash和UberEats)的经营成本。当然，他必须得传达这样的信息，毕竟亚马逊正在试图通过旗下无人便利店Go淘汰收银员岗位，麦当劳等连锁企业也在努力实现“免下车”(drive-through)等自动化功能。

这就是为什么硅谷的公司会花大钱雇用他。Nuro的联合创始人兼总裁戴夫·弗格森（Dave Ferguson）承认公司在监管和公关方面所面临的巨大挑战，称希望埃斯特拉达能“把我们推向终点线”。