苹果向中小学生扩大编程课程计划，更加通俗易懂

新浪数码讯11月21日早间消息，苹果公司宣布，全面更新了“人人能编程”的课程，以将其推广给世界各地更多的中小学学生。为了庆祝计算机科学教育周，还将在12月的Apple Store中增加数千次免费编码会议。

新课程包括更多的教师资源，新的学生指南以及更新的Swift Playgrounds（入门级教孩子编程的应用程序），更新的材料建立在改进现有的互动形式和活动上，使编码更通俗易懂，并连接到学生的日常生活中。

苹果公司详细解释说，更新的课程旨在通过提供与学生的日常生活更紧密相关的活动，使编码更容易上手。它还包括一个新的Swift Playgrounds指南，称为Everyone Can Code Puzzles，这份指南附带了一个教师伴侣，其中包括解决方案，评估策略，可访问性资源等。

在另一个扩展中，苹果公司将其“每个人都可以创建”项目指南集成到了新课程中。老师可以以苹果的技术方式将绘画，音乐，电影制作和摄影整合到他们的教室。

免费的交互式会议旨在激发年轻的编码人员使用机器人进行基于块的编码，而更有经验的编码人员使用Swift Playgrounds学习编码概念或对AR项目进行编码。

根据苹果公司的说法，全球有5000多家学校中的数百万学生在使用“人人能编程”的课程。为了庆祝计算机科学教育周，苹果公司还将在12月的Apple Store中增加数千次免费编码会议。

一些苹果零售商店还将提供针对所有年龄段编程人员的特别会议，包括学龄前儿童。他们将能够通过编程实验室的“Helpsters”（Apple TV +节目之一）学习编程前的活动。

苹果今年将通过“编程一小时促进者指南”为“编程一小时（Hour of Code）”活动提供支持。该指南将帮助教育工作者和家长使用Swift Playgrounds和来自App Store的教育应用程序主持会议。