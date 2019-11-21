考拉征信涉嫌黑产被查，拉卡拉：公司不能控制、实际支配考拉征信

IT之家11月21日消息 近日，江苏淮安警方依法打击了7家涉嫌侵犯公民个人信息犯罪的公司，涉嫌非法缓存公民个人信息1亿多条，其中，考拉征信涉嫌非法提供身份证返照查询9800多万次，获利3800万元。

今日，针对部分媒体刊登的题为《拉卡拉80亿欠款风波背后：公开违规售卖POS机，旗下易分期被投诉套路贷》《收取砍头息外加暴力催收拉卡拉为何能上市？》《刷卡“拉卡拉”，尾款去哪了》等文章，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”）发布澄清公告。

拉卡拉表示，目前，考拉征信涉及的相关案件正在侦办中，考拉征信正在配合司法机关的工作。媒体以上报道内容属于考拉征信涉案相关司法认定的范围，目前司法机关还未对相关事实做出认定。考拉征信一直主动配合侦查机关工作，目前确有人员取保候审阶段。

拉卡拉还表示，公司对考拉昆仑持股比例为32.4%，按照公司法、公司章程的相关规定，公司不足以对考拉昆仑股东会的决议产生重大影响，因此公司不能控制考拉昆仑股东会。考拉昆仑信用管理有限公司董事会由五名成员构成，公司提名其中两名董事，未超过半数，依公司法、公司章程对公司治理的有关规定，公司不能控制考拉昆仑董事会。考拉昆仑由经营层按照公司章程规定的权限自主决策、自主经营，公司不参与其具体经营活动。综上，公司不能控制考拉昆仑股东会、董事会、经营决策，因此，公司不能控制、实际支配考拉昆仑，同时亦不能控制、实际支配考拉昆仑全资子公司考拉征信。公司与考拉征信存在业务往来，均已在相关公告文件中予以披露。公司不存在利用个人信息违规开展业务活动的情况。