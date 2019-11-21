中国联通电信加速5G共建共享：有望扩展到2.1GHz频段

在今天召开的“2019未来信息通信技术国际研讨会”上，中国联通网络运维部总经理马红兵表示，构建一张精品5G网络，成本是非常高昂的，如何低成本的建设5G网络是非常迫切的问题。

基于各方面的考虑，中国联通和中国电信宣布在5G方面进行共建共享。根据双方达成的《5G网络共建共享框架合作协议书》内容显示，双方将全国范围内针对3.5GHz的200MHz 5G频段（3400MHz-3600MHz）进行共建共享。

马红兵透露，除了3.5GHz之外，中国联通和中国电信还有意将2.1GHz频率进行共享，“这样能够实现高、中、低频的协同，提供更好的覆盖，同时在一些广域区域能够用低频降低覆盖数量和覆盖成本，这也是我们的考虑。”2.1GHz现在主要用于4G网络，随着5G网络的逐步推进，频谱重耕将会是必然选择。

需要指出的是，从现在产业链的进展来看，支持200MHz的系统设备已经逐渐成熟，但在终端侧还未完全就位，中国联通和中国电信正在标准组织推动相关标准立项工作。在组网方式方面，中国联通和中国电信也已经达成了共识，携手加快推动SA的成熟。在SA模式下，网络结构会更加简洁，而且也具备了端到端网络切片的能力，可以更好的适配2B业务发展。