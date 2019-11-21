内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>通信

中国联通电信加速5G共建共享：有望扩展到2.1GHz频段

2019/11/21 13:06:41来源：C114中国通信网作者：岳明责编：骑士评论：

在今天召开的“2019未来信息通信技术国际研讨会”上，中国联通网络运维部总经理马红兵表示，构建一张精品5G网络，成本是非常高昂的，如何低成本的建设5G网络是非常迫切的问题。

基于各方面的考虑，中国联通和中国电信宣布在5G方面进行共建共享。根据双方达成的《5G网络共建共享框架合作协议书》内容显示，双方将全国范围内针对3.5GHz的200MHz 5G频段（3400MHz-3600MHz）进行共建共享。

马红兵透露，除了3.5GHz之外，中国联通和中国电信还有意将2.1GHz频率进行共享，“这样能够实现高、中、低频的协同，提供更好的覆盖，同时在一些广域区域能够用低频降低覆盖数量和覆盖成本，这也是我们的考虑。”2.1GHz现在主要用于4G网络，随着5G网络的逐步推进，频谱重耕将会是必然选择。

需要指出的是，从现在产业链的进展来看，支持200MHz的系统设备已经逐渐成熟，但在终端侧还未完全就位，中国联通和中国电信正在标准组织推动相关标准立项工作。在组网方式方面，中国联通和中国电信也已经达成了共识，携手加快推动SA的成熟。在SA模式下，网络结构会更加简洁，而且也具备了端到端网络切片的能力，可以更好的适配2B业务发展。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国联通中国电信5G

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有