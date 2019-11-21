沈志春：5G时代三星已成为主流网络设备供应商

11月21日消息 “凭借在科技领域的巨大投资，以及多年的网络设备发展经验积累，三星在5G时代已经成为了主流的网络供应商。”三星中国研究院高级总监沈志春在近日举行的2019未来信息通信技术国际研讨会上表示。

据沈志春介绍，三星网络在4G时代的全球份额大约为12%，截至今年6月份，三星基站在全球的份额达到了38%。是什么让三星网络业务在短短几年内发生了如此大的变化呢？

三星网络市场份额巨变背后

他分析称，首先是三星在网络业务方面的提前布局。“早在2009年4G还没有商用时，三星就已经启动了5G方面的研发。2014年，三星进行了世界上第一个基于毫米波5G高速移动测试，下载速率达到2Gbps。”除了研发和测试，三星在5G商用方面也是不甘落后。

2018年10月，美国运营商在全球首个商用5G固定无线接入服务，三星则为其提供了基于毫米波的智能家庭覆盖。沈志春称，凭借毫米波，三星可以在室外搭一个灯杆站，在每个家庭的窗口加一个CPE就可以接收5G信号，然后把5G信号转成WiFi，这样家里所有的设备都可以接入5G网络。

在本土市场韩国，三星更是在2019年4月帮助该国三家运营商提供了基于5G智能手机的商用5G移动业务。目前三星在韩国市场的占有率方面，5G终端超过80%，网络超过60%。

同时，三星网络在全球市场快速站稳脚跟的一点在于，三星在在技领域进行了大量的投资。基于此，三星现在可以为运营商网络提供端到端的解决方案。

“三星目前能够提供全套的产品，包括网络侧的芯片、毫米波技术，最重要的器件是射频芯片；在终端侧，三星可以提供毫米波CPE以及智能手机，目前三星已发布5款5G智能手机，整体销量超过500万部，市场份额非常巨大；在接入网设备方面，无论是低频段还是高频段，三星都可以提供完整的解决方案；同时，三星也可以提供全部云化的核心网，可以给运营商提供合适的、灵活可升级的核心网。”沈志春介绍到。

全球市场捷报频传

目前，除了在韩国本土市场外，三星上个月已与日本运营商KDDI签订了5G商用合作合同，并且已为美国前三大运营商都提供了4G和5G基站。同时，三星也与印度新兴运营商同时也是全球最大的新兴运营商Reliance Jio从4G时代开始就进行了合作。

在介绍韩国市场5G发展经验时，沈志春表示，作为全球首批商用5G移动服务的市场之一，截至11月10日，整个韩国市场的5G用户已经达到了400万，并有望在今年年底突破500万，人口渗透率将达到10%。

实现如此迅速的发展，沈志春分析称主要有三方面的原因，一是密集的、优秀的网络覆盖，目前韩国全部85个城市都已有5G网络覆盖；二是运营商提供了非常具有吸引力的5G套餐；三是5G终端设备的促销，5G手机在韩国卖的比4G手机还要便宜。

而印度是另一个非常特别的市场。在印度全国范围内已有4家运营商的背景下，Reliance Jio作为一个全新的运营商起步非常晚，但是成长却非常快。这家运营商没有2G和3G网络，一切从4G起步。从2017年成立至今已经达到3.5亿用户，预计到今年年底用户数将达到4亿，成为印度最大的运营商。

沈志春介绍称，Reliance Jio在推出服务的第一年是完全免费的，借此吸引了大量用户入网。而由于印度有线网络服务相对不太普及，因此大多数用户会使用手机来联网观看视频，由此造成的网络负担非常巨大。迫于压力，Reliance Jio开始收费，但是每个用户的ARPU值仅为人民币20元。不过，如此低的ARPU值却并没有让Reliance Jio赔钱。

“因为他们的网络全部由三星提供，三星针对大量用户场景进行了优化，尽量降低投资，即使每个月只有20元人民币的ARPU值依然可以盈利。”沈志春说，“三星在5G的网络时代已经成为了主流的网络供应商。我们非常希望与业界同仁一起加速推动5G的发展，推动5G的尽快成熟。”